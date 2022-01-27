《老物件情懷》東北黏豆包

蒸好的東北黏豆包。

大江南北的特色年糕不少，這幾年與大連親人相認，才知道了特有的東北黃米紅豆年糕，再來就是東北黏豆包，都屬於滿洲的食品。我對黏豆包最好奇，之前在微信 請教過小堂姊，小堂姊很訝異；我找到資料，記載以前整個大東北過年吃的黏豆包。

早期大東北過年必吃的黏豆包，可是幫清朝打下半壁江山的重要食物，先前主要用來祭祀供奉祖先；在努爾哈赤出兵打仗與狩獵時，黏豆包成了重要角色，滿人喜歡吃甜的黏糯食物，因為富有飽足感，可以在冰天雪地耐飢寒。

小堂姊還推薦我看關於黏豆包的影集，可見黏豆包在東北人心中的地位。

在寒冷的東北，吃完臘八粥之後，接著就是家家戶戶準備年菜的時刻，這一路要忙到除夕吃團圓飯。主婦們把黏豆包做好，直接放在戶外，外頭就是天然的大冰箱，等到凍成冰塊樣，想吃的時候隨時可吃；小堂姊說，直接啃著凍黏豆包或是拿來煎成黏豆包餅，是他們過年必吃的食物。

於是我也嘗試自己做，但是台灣沒有黃米麵、玉米麵，所以我直接用糯米粉跟地瓜混和，調配出黃色的外皮，再搭配上紅豆泥，過程確實不難，複製出來後很有成就感。

成品做好傳照片給堂姊看，還得到稱讚，直呼：「外型學得有模有樣。」堂姊還說，東北人喜歡沾著細細綿綿的東北白糖吃，或者是拍成圓餅用油煎著吃；最特別的當屬冰得硬邦邦的凍黏豆包，南方人肯定吃不來。

堂姊提到，東北十大怪中也記錄了吉祥喜慶黏豆包。她感性地對我說，我很能銜接屬於父親的東北家鄉味，我也感慨說，我現在會做一些東北食物了，可惜父親已經不在。或許是我延續了父親忘不了的家鄉味，自製特別的滿人黏豆包，睹物更思父。