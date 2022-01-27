記得小時候，剛過冬至，家家戶戶已興致勃勃準備迎接新年，大掃除、貼春聯、辦年貨，到處一片喜氣洋洋。孩子們等不及年初一，除夕夜已嘻嘻哈哈地挨家挨戶、呼朋引伴，互相炫耀自己的新衣。大人們也競相放鞭炮，似乎誰家的炮聲響得久、門口地上堆積的炮屑越多，就越有面子。巷裡有電唱機的那戶人家更是出盡鋒頭，把音量調到最高，還沒到巷口就已聽到震耳的新年歌了。

我也不等大人吩咐，除了把房子裡裡外外打掃乾淨外，還把燭台、香爐擦得一塵不染，在神龕周圍裝上一串閃爍的彩色燈泡。正在欣賞自己的傑作時，母親剛好經過，她一向低調，不但沒稱讚，反而給我澆冷水：「豬屎籃結綵，自我陶醉。」她說的是一句家鄉話俗語，意思是破爛的房子再裝飾，也漂亮不到哪裡去，還落得不倫不類。

雖然如此，忙碌中母親仍抽出時間做年糕；父親雖然手頭拮据，還是盡量買了一年難得一見的寶利汽水、瓜子、冬瓜糖、花生糖、麻花糖、雞鴨等應節物品。

一九六八年的春節是一段難忘的記憶，當大家還沉醉在鞭炮鑼鼓聲中，天際卻籠罩著濃煙，槍聲響徹雲霄。越共利用春節休戰期間出其不意進攻西貢，我們倉皇帶著能攜帶的家當逃難，急忙躲到市中心的親戚家。戰事持續了將近一個月，西貢總算保住了，南越也幸運沒淪陷；當我們打道回府時，路上滿目瘡痍，高樓大廈變成殘垣斷壁、千瘡百孔，原本繁華的街道瞬間變成認不出的廢墟。

印象最深刻的是，年尾時母親便到「紫竹林」上香求平安符，回家後把符咒放在一個大碗裡燒了，再連同符咒的灰燼盛水要我們每人都喝一口。那時年紀小，不懂得母親的苦心，只覺得入口滿是燒焦味。母親已去世多年，如今我反而懷念當年母親餵我符水的溫馨場景。

春節又漸近，家裡的玻璃櫃裡放著二哥送給孩子小時候的新年禮物，是一對迷你舞獅，孩子們如今都已上大學，二哥卻在今年年初因新冠肺炎 走了。唉！此情可待成追憶，只是當時已惘然。