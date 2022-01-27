從前在台灣讀書的孩子，被教導要遵行乖乖牌的路線，上課用心聽講，放學寫好作業，得到好成績才能考上名校，然後畢業出國留學拿碩士、博士以光宗耀祖。

但一樣米養百種人，無論男生女生，每個班級總有兩、三個調皮搗蛋的傢伙，讓老師們及訓導處頭痛不已；往好處講，這些人會給班上帶來笑聲，當然壞處是他們擾亂了上課秩序，影響大家學習效果。

我的初中和高中六年都就讀台北的師大附中，由於附中第二任黃校長建立和倡導開明校風，比其他學校都要開放許多，所以調皮的學生比比皆是。

我們班上最會擾亂秩序的是坐第一排的陳小鴨，和最後一排的高個子菜（蔡）包，兩人一高一矮，一前一後，輪流地唱和接老師的話，常引起全班大笑；加上另外一個高個子許胖，此君說起笑話來面不改色，是一個「冷面笑匠」。

班上大多數笑料來自於模仿老師們的鄉音，他們三個人還會發明的一些用字， 例如「N差」、「N久」、「N佳」之類。 N在代數裡代表一個方程式高次方，數目不定，還有級數總是用 「1，2，3，‧‧‧N」代表。N可以是8，也可以是35，因此「N怒」就是「非常怒」，「N個」就是「許多個」的意思。在我們之前好像沒有聽到過這樣的說法，之後在台灣就常常聽到，甚至在中國也流行。

「灑妞」是瀟灑的妞兒，也就是美女的意思； 「有體力」是代表有興趣或高興的意思，如打牌「打出體力」、看電影 「看出體力」，以及「體力全光」，都是這個意思。

至於學老師們的鄉音轉換成口語，更是不勝枚舉，在此舉兩個例子。

初二時，師大有一位實習老師來教英文，課文是伊索寓言裡的故事，講一隻羊站在岩石上，下面有一隻狼想把牠騙下來吃掉。原文是：「He wanted the goat down，for dinner。」這位湖南鄉音極重的實習老師解釋說：「這個wolf想要這個goat下來，把牠奇 （吃）一頓。」從此，「奇一頓」就成為「打牙祭」的同義語。

初三時，教國文的代課老師湖南口音也極重，在講「祭歐陽文忠公文」一課時，將「歐陽修」念成「烏陽修」，之後「烏陽」就代表「死亡」了。

雖然班上搗蛋鬼不只一名，奇怪的是訓導處好像對蔡許二君不太理睬，一出狀況都是抓陳小鴨去訓導處報到，不知道是不是柿子撿軟的吃。其實他們引全班發笑也不是沒有好處，在上一些枯燥的課程時可調劑一下氣氛，還有增進學習的效果。

當時學校規定要寫「周記」，由導師批閱，不外是讀書心得、一周大事、生活感想之類，毫無創意可言。陳小鴨就領頭寫一些奇文怪語，例如把「Time is money，money is hard to earn」改為「Time is monkey，monkey is hard to capture」，很能引起共鳴。又例如中英夾雜：「孟子see梁惠King，King曰：old man不遠千里to come，亦將有利於吾country乎?」然而導師葉先生（綽號葉子）從不生氣，這樣的周記發還時，通常只是一個「閱」字。 當然那些好學生們，仍是老老實實地按規矩寫。

葉子導師一副好脾氣，對大家毫無火氣，聽說他在抗戰時受過日本 憲兵隊的酷刑，練就了一身忍功，我們鍥而不捨地嘗試要「激怒」葉子都不成功。雖然他忍耐功夫極深，終究還是由陳小鴨達成激怒他的「成就」。

高三開學第一天要選一年一度的學生幹部，不知為什麼同學們選陳小鴨出任「風紀股長」，風紀股長的職責是點名，記錄曠課、遲到和早退。選舉完畢後，陳小鴨就走上講台發表鳴謝當選感言，然後宣布大家都是高三生了，應該有自主的能力，所以本股長今年全年不點名。

葉子先生聽了臉色大變，居然怒氣沖沖地抓住陳小鴨的手，要帶他去訓導處；走到半路，葉子先生火氣已消，放陳小鴨回教室，如此的自制力真讓人不得不佩服。

有了這次成功激怒葉子的紀錄，陳小鴨在班上聲望大增。好笑的是，班上的才子袁君幾乎每次早上升旗典禮時，都是以跑百米的速度趕到隊伍裡，因此常常被記遲到。結果由於陳小鴨不點名，高三第一學期結束，班上人人「全勤」，黃校長第二學期開學時發獎狀，由袁君代表全校領取（因為袁君的父親是家長會會長）。他回家後，家人都奇怪他居然會全勤，這也成為笑談之一。

但夜路走多了總有一天會遇到鬼，高三下學期過了一大半時，終於發生了大事。同學們雖然常常溜課，還是偶爾會「神祕出現」一下，不料有一位黃同學，居然在電信局找到一份工作，不來上學了。

有一天，幾名老師在閒談時說到好久沒有看到這名黃同學，不知他是否生病或休學了？剛好訓導主任「人皮」經過聽到，翻閱記錄發現他並無曠課，後來仔細調查才知道事實真相。

這下事情鬧大了，還告到黃校長那裡，據了解本來要把黃同學和陳小鴨退學，後來幸好有同學的家長說項，只把兩人各記了兩大過、兩小過，留校察看而已。

這些陳年往事在老同學們聚會時，還是常常被搬出來談，大家也都毫無例外地大笑一番。想來能同學一場的確是極大的緣分，同窗的趣味往事至今難忘。