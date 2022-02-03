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弟弟的江湖行（上）

王治國

吾弟年幼是頑童，少年時當太保，漸為小混混，續變幫派小弟，後竟成為江湖殺手。令我驚嘆的是，他傳奇地脫離幫派；可喜的是，他終於洗心革面，脫胎換骨成為一名出色庖丁。

我父親是前清末代秀才，思想固執守舊，一直跳脫不了「萬般皆下品，唯有讀書高」的窠臼，對於我們姊弟三人的要求除了品德外，就是專心書本。母親出身書香，教育方式比較靈活，具有啓發性，她常常用口頭禪：「頭等人，自成人；二等人，打打罵罵就成人；三等人，打死罵死不成人。」來激勵我們。

若論智商，弟弟聰慧居首，姊姊略遜，我則遠遠殿後。至於日後的成績，姊姊得到電機博士頭銜，我忝為一名工程師；異於姊姊和我的腳踏實地，弟弟則是另類的出頭，因為他曾走上凶險坎坷的江湖路。

弟弟小時候是過動兒，貪玩不肯念書，常常呼朋喚友嬉戲，這不啻觸犯了家中禁忌。父親個性暴躁難以容忍，所以每當傍晚下班回家看不到弟弟身影，就手執家法等候；一見弟弟倦鳥歸巢，就氣憤地追打。

母親反對體罰，常常勸阻父親，但反而遭駁斥無知，因為「棒槌出孝子，嬌養忤逆兒」的信念，已經在父親的腦裡根深蒂固。我也因為不以為然，常向父親建議，最好改用愛的教育漸次感染弟弟，豈料父親卻回應「玉不琢，不成器」，母親聽了總會在一旁搖頭嘆息。

弟弟當時畢竟年幼，玩心雖重，膽子卻小；每當父親手執家法時，他總是可憐兮兮地躲在遠遠的巷角守望。等到夜深家裡燈熄，母親這才偷偷把弟弟帶回，洗完澡立刻躲進被窩。

其實，父母只要互相配合，一嚴一慈，事情就得以圓滿；可惜的是，父親太過認真，怒火並未因一宿而平息，常常趁清晨，以家法把酣睡的弟弟抽打得跳起來。

➤➤➤弟弟的江湖行（下）

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