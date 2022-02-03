《老照片說故事》大姊的婚姻

作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

這張照片是大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照，也就是中國實行軍銜制的一九五五年。姊夫穿上了軍官服，頭戴大簷帽，肩扛軍銜章；大姊的長辮子上扎著兩朵小布 花，穿著五○年代時尚的毛領大衣。那時工人當家作主，紗廠妹子都喜歡找軍官，我姊夫與我大哥是戰友，大姊的對象是大哥介紹的。

大姊孫惠雲今年八十七歲，姊夫孟慶高九十六歲。退休 後，兩人進入老年大學學習拉二胡，一過又是二、三十年，有時候，他們也邀請老年同伴來到家裡拉二胡，邊拉邊唱，像開音樂會一樣熱鬧。空閒時，姊夫會去陽台侍弄二十多盆花卉，年輕時他就得過「種花能手」的讚美。

從抗日戰爭到解放戰爭，姊夫身上留下了一道道槍彈傷疤，如今在小鎮，他是唯一健在的抗日老兵了。他曾轉業到蘭州大學，但大姊不適應蘭州的氣候生活，要求姊夫調回了南方。他在肉食品公司當經理，整天一身舊軍裝，換洗就是四個口袋的中山服，在單位上的辦公室裡很難找到他，他笑著說：「殺豬場就是我的戰場。」姊夫轉業到地方，留下了三條新聞。

一是屠宰場殺豬匠。有一次我去他公司郊外的養豬場找他，在一個長條形的豬場裡，豬群一片呼嚕地嗯叫，兩邊木柵欄裡全關著大豬，那都是鄉民送上來的任務豬，國家有糧食指標獎勵，公社也有獎勵工分。當年市場上的豬肉由肉食品公司統一宰殺、統一販售，居民憑票供應。

在豬場裡，我好奇地看豬群吃食，這時，一位頭戴布帽、胸圍一條又長又大的藍布裙、手握竹篾鞭的人，趕著幾條肥豬，不停地吆喝走過來。忽然，我一眼發現那是姊夫，他說：「要把豬趕到屠宰場去。」還高興地告訴我，「你看，我學會了殺豬」。那年，在百姓中傳頌著「殺豬匠孟經理」的新聞，還被縣委表揚為「下基層鍛煉的好領導、好幹部」。

二是輕騎隊隊長。文革後，縣裡成立了一個文藝輕騎隊，實際就是文工團。他被縣委正式下文調去任隊長，小鎮各單位領導開會時，都知道他學會了殺豬，這下子，又怎麼去跳舞演戲呢？

原來，姊夫曾經在四十二軍部隊文工團當過演員、小提琴演奏手；到輕騎隊幾個月，就組織大家排練了「黃河大合唱」、「洪湖赤衛隊」歌舞劇，合唱和自編的相聲、三句半、對口詞、朗頌詩等，都是當年的表演形式，並響應了「送戲下鄉」的號召，走遍鄉村各大隊演出。那時，公司的同志 見到他，不再叫他「孟經理」了，而是稱呼他「孟隊長」。

三是種花高手。一年後，輕騎隊解散，姊夫又回到公司，離休後，他住在公司屠宰場裡的家屬區，他說那場裡有很寬闊的荒地。每天，他就到荒地裡去挖土、上肥、下種，晚上看花卉栽培的書籍。不久，地裡生出一大片花苗，荒地變綠了，四季如春的花兒開放了，然後，他又把花移到大大小小、好看的花盆裡培養。

有一次縣委召開各區委領導擴大會議，他叫開車的兒子運去三十多盆花，有茉莉花、山茶花、月月紅、一品香等，在會堂講台前擺放了一排；與會的領導們驚奇了，聞到了花香，彷彿看到了早春。

那是在七○年代初，山區的小鎮小街上還沒有一家花卉店，會堂上也從沒有誰說要擺上花卉裝飾氣氛，從此，「老孟是種花能手」就喊出名了。

大姊是從痛苦中走過來的，七十七歲在家裡把腳摔傷，八十多歲後在家裡又一次摔倒，但她每天還要同姊夫拉二胡，天天給流逝的歲月留下歡樂。

一九五○年初，大姊念小學高年級，一次在學校裡看籃球比賽，一個女同學要上廁所，因天氣太熱，脫下毛線衣放在操場旁的小樹上，讓她看守，結果不知誰拿走了。那同學找到我媽媽，口氣很硬，說要賠一萬二千元（相當新幣一元二角錢）。

媽媽聽到索賠金額後嚇壞了，那年代物價很便宜，一萬多元能買上好幾百斤大米。那時是解放初期，我爸爸被安排在供銷合作社，屬供給制的國家幹部，沒一分錢給家裡；爸爸知道了，嘆嘆氣，想辦法借了賠衣服的錢。媽媽掉著眼淚，姊姊站在一旁鳴鳴地哭出了聲。

兩個月後，爸爸才改為工資制。

為了還借款和緩解家庭困難，大姊十四歲進紗廠當了學徒工。到了今日的晚年，當大姊對我們回憶起這件往事，又哭了，為曾經受過苦難的媽媽傷心地流著淚。

大姊進廠的學徒工資，除了自己的生活費用，全交給了媽媽管家，我和二哥、妹妹念書都靠大姊的資助。

大姊在紡紗車間，一輩子在那霧氣濛濛的紗綻中織就生命的年輪。她從民國時就留下長長的辮子，媽媽常勸她剪掉，女工們也勸她不能留長辮子上班，因為車間曾發生過被紗綻捲斷長辮的事故，但她還是捨不得剪。每天上班前，大姊把美麗的長辮捲壓在圓圓的白色工作帽下，周末，她拋灑著長辮，和女工們去舞廳跳「紡棉花」、「步步高」等雙人舞。

到了一九五五年結婚，大姊還是留著長辮子，一直到了文革除舊的浪潮，她才把剪下的兩根長辮收藏起來。辮子記載著大姊的成長故事。

大姊和姊夫的歲月，平凡中卻有著不平凡，如同山崖間的溪流，繞過了礁石，走過了平靜。