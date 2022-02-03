在上世紀七○年代末，我家在臨廣州珠江岸邊的一德路中路居住，住在三樓全層，座南向北，產權是親戚的，免房租，兩房一廳；即使炎熱盛夏，晚上珠江河面吹來涼風陣陣，清涼舒適。

居住面積約五十多平方米，一德路是鹹魚海味商業旺區，購物方便，還有數間小吃店，如賣雲吞麵、粥、粉麵店等，夜間飢餓下樓，隨時解饞。後面是巨大的海珠肉菜市場，是全市為數最大的幾個肉菜市場之一。文化生活方面，長堤 大馬路有羊城電影院 、廣州電影院、新華書店 等。西堤有九層高的南方大廈百貨商場，對面是文化公園，其內還分別有中心舞台、水產館等設施。

當年我家的住處條件相當好，唯獨我們夫婦工作單位在東山區，擠公車很困難，所以均設法購買自行車。騎自行車早期由一德路到東山區單位需時三十分鐘，到後來自行車多了，大家在路上互不相讓，連公車運行都受阻滯；所以必須提早半小時出門，不得賴床，如遇上風雨交加，更是苦不堪言。

就這樣，我們在一德路住了二十五年，後來工作單位在後山新建一幢五層宿舍，優先照顧雙職工，我們夫婦因此分得五十多平方兩室一廳，並請兩個已上崗的子女前來做清潔，準備搬遷。但他們覺得住慣一德路鬧區，露出不願搬遷想法。我們夫婦一時也拿不定主意，又因沒有交通車輛，想拖延一下，再作打算。但單位領導看在眼裡，催促我們早日搬入，否則得讓給其他雙職工家庭。

正當我們準備將新宿舍門匙交回總務科之際，走訪知己鄉親，徵求意見；知己鄉親問明原委之後，勸告我們要從多方面考慮，不能輕率處理。至於搬運交通車輛，鄉親在單位有點話語權，他願意借交通車輛協助搬家，於是我們迅速搬入新宿舍。

單位有食堂，可以三餐搭食，下班後不用自己做飯，減少勞累。此外，當年我已升職副主任級，晚上遇上病區值班醫師有什麼疑難醫療問題，可以找我出場處理。親戚的舊房空著，不久我的大女兒成親，即搬入親戚的舊房，無需為找新房勞碌緊張。

通過搬屋往事教訓，凡事都要從多方面考慮，所謂「吃一塹，長一智」，人生的經歷豐富了，從長計議，才能減少損失。