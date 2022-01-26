《老物件情懷》皮衣與旅程

作者穿了五十多年的皮外套。

三年前就繳了旅費，與一幫朋友相約去加勒比海的遊輪旅遊，由於主辦人珍妮是一人公司的旅行社代理人，所以我們一切大小事交由她全權辦理；明明舊金山就有港口碼頭出發，可是她偏偏選擇要我們買機票去紐奧良出發，所以我們也在那邊訂了旅館、機票及船票。

怎知臨行前夕疫情 爆發，大家幾經開會決定把船票保留，等疫情過後再擇期出發。半年多前珍妮和大家商量，船公司又推出了預定船票的計畫，於是大家又同意，今年伊始再度從奧蘭多港出發。於是我們又重新訂了機票和旅館整裝待發，但世事難料，怎麼又冒出來一個新變種病毒 Omicron？還比原始病毒傳染力更強。

於是我們的旅程又充滿變數，船公司和航空公司都要求我們，要有行前一日的核酸檢測 證明為陰性才行，於是我們一行人又要算準行前兩周，在確切日期上網申請到指定的藥房做病毒測試預約。現在我們每天都忐忑不安地過日子，首先出發前一日的測試，誰也不知道結果會如何？因為打過了三劑加強針仍染疫的人比比皆是，尤其我和室友任何一人檢測為陽性就都不能成行了；其次，最近由於新的變種病毒傳播太快，加上極端氣候，所以航空公司每日取消的班次近兩千多架，就算我們的病毒測試都過關，可是到了機場如果機班被取消，我們仍無法即時到達港口上船。所以一切都是未知數，但我還是盡人事聽天命地整理行李。

出門要帶齊冷熱兼備的服裝，又要方便穿脫、禦寒、耐熱，翻箱倒櫃就找出了這件五十幾年前在香港買的、中國製造的真皮外套（那時兩岸還未開放，我們只能在香港的百貨公司買到中國製品）。這件外套真是實用，它陪我踏遍世界各國，記得五十年前我在瑞士的雪山頂上，只要這件皮外套罩在外面，裡面加些毛衣就可抵禦風雪嚴寒；到了天熱的地方，除去裡面多餘的毛衣，它仍是一件易於攜帶、穿脫、不需清洗的旅行外套。

朋友是老的好，衣服是舊的合心意。雖然這次的遊輪之旅，經歷三年的磨難，到現在還是前途未卜，不到登機、登船都還不能畫下句點，因為誰又知道在遊輪上是否還有染疫的可能？我既然不能掌控外界的變化，但是可掌控自己的心情；所以心裡只有感謝上蒼給我的恩賜，就像在整理行李時翻出這件舊皮衣，去除我對未來的恐懼和抱怨，讓我想到有了它，就能無懼旅途上的氣溫變化，也就不必太計較往後日子的得失了。