現在的年輕人，似乎很難將學英語與趕時髦連在一起，這兩者看來並無任何邏輯關聯。但在上世紀七○年代末、八○年代初，學英語在上海、乃至整個中國，就是一件最時髦的事。

一九七六年，文革結束了，浩劫剛過，百廢待興，中國面臨著向何處去的問題。我和當時多數年輕人一樣，並未預見中國在未來四十年會發生如此天翻地覆的變化；但我隱約感到，變革的洶湧大潮已在遙遠的地平線上形成，正呼嘯而來。我應該為這股潮流先熱身，而學英語就是為歷史變革所做一項極其重要的準備。

我是一個道地的上海人，認為上海一直是中國最「崇洋媚外」的城市。上海人從來就喜歡講「洋涇浜英語」，即使在文革時，表面上不敢說，背地裡仍然是「崇洋」的，我更是如此。

我的父親，上世紀三○年代末曾留學英國 ；我的母親，雖然沒有正式學過英語，但也會說不少「洋涇浜英語」。比如，她曾對我說，四○年代是和幾個太太聚會，她經常會問其他太太：「妳的第八個好嗎？」我百思不解「第八個」的含義，她不無得意地說，英語的第八個字母 是H，英語單詞Husband以H開頭，第八個就是丈夫的代稱。

對我來說，學英語是一項難度不小的任務。五、六○年代，中國曾大力提倡俄語，從初中到高中到大學，我學的都是俄語。學英語對我而言是從零開始，那年我已經二十多歲，錯過了學習語言的最佳年齡，但周圍好些朋友都在蠢蠢欲動，準備學英語。我自認生平從未趕過時髦，那時也下定決心，趕一回學英語的時髦。

我在一九七八年一月一日，從ABC開始學習英語。那一天，上海人民廣播電台破天荒地開辦了英語初級班。至今我仍記得清楚，英語初級班每日廣播都是以一首「革命」歌曲開始，歌詞為：「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰，不是人民怕美帝，而是美帝怕人民。得道多助，失道寡助，歷史潮流不可阻擋，全世界人民一定勝利，美帝國主義一定滅亡。」從以這首歌開場，就可以看出，當時雖然文革結束，但影響仍在。不過，廣播英語班開辦將近半年時，主辦者覺得不妥，終於把這首歌去掉了。

廣播英語班教學進度甚慢，我覺得要用其他方法來加速學習，於是，我詢問周圍英語比我好的朋友，結果被告知，要以「燕山訓」英語和「牛康」英語當成課本。今日的讀者，或許很難猜到這兩個詞的含義，原來這又是上海人洋涇浜英語的結果。

當時中國僅有的兩本英語教科書是「Essential English」和「New Concept English」。這兩個英語單詞以上海話來發音就是「燕山訓」和「牛康」。一九七九年，母親以我所住的虹口區歸僑、僑眷聯合會的名義，組織開辦了夜校英語班，所用的教材就是「燕山訓」英語。

那時的夜校，每周兩個晚上上課，每次兩個小時。我記得第一學期的學費才五元人民幣，從當今的角度來看，簡直便宜得不可思議。當時執教的是上海師範學院英語系畢業的楊老師，很年輕，英語水準高，教學認真；從一九七九年到一九八三年，在楊老師的教育 下，我學完了「燕山訓」一到四冊。

一九八三年到一九八五年，還是在楊老師的班裡，我又學完了「新英語九百句」，當時楊老師班裡的學生，如今一半以上都在美國。

在夜校學習的同時，我也在自學「牛康」英語，從一九七九到一九八五年，學完了「牛康」一到四冊，同時還收聽美國之音的「英語九百句」。為了收聽「英語九百句」，我不惜「重金」買了一個高級的半導體收音機，就算是出門在外，也不會錯過美國之音的節目。在家裡，我則趁妻子和孩子睡覺以後，用耳機收聽「英語九百句」。我清楚地記得，美國之音的節目是以柔和悅耳女聲開始的「這是何麗達主持的英語九百句」，這聲音，在我的耳中猶如美妙的音樂，伴我度過一個又一個夜晚。

我的苦讀終於取得了成果。一九八五年，我參加「托福」考試並取得了五百五十分。在此基礎上，我又趕了中國八○年代的另一個「時髦」──留學美國，於一九八六年來到美國，最終定居於此。

回首當年學英語的往事，非常感激教過我的老師、給我鼓勵的妻子、授我信息的同學們。在他們的幫助下，我度過了最初學英語的艱難歷程，也深深感到在歷史轉變的關鍵時刻，抓住機遇「趕上時髦」是非常需要的，極可能就此改變一個人的命運。