走在台北市永康街，街邊林立的店家各以美食 招攬路人，弄堂口轉角那家蔥油餅攤總排著長龍，蔥油飄香招來更旺的買氣，也讓匆忙趕路的我思緒飄回當年。

五、六○年代，台灣一般軍公教家庭都較為清貧，離家境「小康」還有一段距離；具體的說法是吃得飽，但永遠是捉襟見肘。記憶中，為積攢我們五姊弟的學費，母親總是精打細算過日子。

母親時常絞盡腦汁，除了為我們準備便當之外，還要費神張羅早餐。她發現蔥油餅受歡迎，不僅省錢，更重要的是讓孩子可以多睡一時半刻，帶著早餐出門。

當時因為米、油、鹽都是配給的，大米可以換麵粉，而青蔥很便宜，因此有好長一段時間，我們的早餐就是香噴噴的蔥油餅。

還記得每天早上匆匆將蔥油餅放進書包，喊著「我上學了」，便趕著出門。到了教室，吃著溫熱的蔥油餅、啃著書本，心頭暖暖的。蔥香味四溢，總讓同學垂涎，有時也會分享給好友，卻從來不曾留意到母親的辛勞。

許多年後，自己身為人母了，才明白母親的心意，她一早就悄悄起床，先和麵，等待麵糰「醒麵」的這段時間，洗蔥、切碎，準備油、鹽；而後開始揉麵、擀開、抹油、灑鹽及蔥花，再捲成條、盤成坨、再「醒」一下，才擀開成餅，上鍋烙。待蔥香四溢出鍋，逐一裝袋，再交到子女手上。

其間，母親還要多次進出房間叫我們起床，青少年哪個不賴床？她不時大呼小叫、邊叫邊脅迫，還要盯住爐火。

艱困的年代，造就為此辛勞的母親。而今社會富裕了，街頭、車站、校門口，處處都有早餐店；燒餅油條、廣東粥、蛋餅、水煎包、三明治、漢堡，任君選擇。偶爾，我有空閒的時候，也會應孩子們的要求做蔥油餅給他們解饞，但從來不曾在清晨效法母親，思之不勝唏噓。