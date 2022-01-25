「虎頭」，是我們下鄉期間養的一隻狗，與知青們朝夕相伴，可惜牠慘遭不幸，沒能陪我們走完那段艱難歲月，每想起牠，仍令人唏噓不已。

那天，有人拜訪親戚，書包裡背回一隻小狗，小狗頭露在外面，大眼睛怯生生地打量「新家庭」每一個成員。小狗是公的，碩大的腦袋油黑閃亮，我給牠起名叫「虎頭」。內行人說，這狗是德國 黑貝牧羊犬與本地狗的混血種。

幾個月後，虎頭漸漸長大，在灶房柴堆裡安了家。牠的待遇比農家狗優越多了，與知青吃同樣伙食；農家狗通常只能打野食，餓急了搶一口豬食也遭打。「集體戶」沒有碗櫃，吃剩的窩頭只能放回鍋裡，野狗經常半夜潛入，扒開鍋蓋叼起窩頭就跑，自從「領地」歸屬虎頭，此類事不再發生了。

虎頭很少狂吠，唯獨見「叫花子」或穿黃棉襖幹部模樣的人才叫聲不止，誰也弄不清原因。平日，牠趴在門旁對人不理不睬，可一旦外人觸摸門把手，牠會忽然撲上去，人們唯恐躲閃不及。

集體戶房前是一片自留地，由於沒有築籬笆，常有雞鴨啄食青苗，這時喊一聲虎頭，用手一指，牠就像箭一般竄出去，攆得雞鴨拉著膀子「嘎嘎」叫著逃命。此後，虎頭「承包」了這片地，無須指令，發現「敵情」立刻出擊。

每當日落收工時分，虎頭就等在羊腸小徑邊，看見「家人」就逐一親暱地搖頭擺尾。也許因勞累沮喪，有人狠狠踢牠一腳，只聽「嗷」一聲慘叫，我當即訓斥：「你心不順，拿啞巴畜出氣，這不是耍蠻嗎？」我又告誡其他人：「這狗與我們同吃一鍋飯，苦命相連，誰也不許虐待牠。」我是大哥，年長他們幾歲，感覺還有一定的威嚴。

兩年過後，虎頭出落得雄壯、剽悍，陽光下皮毛亮光閃閃，每逢女生回家，都叫上虎頭送行。有一天，有一個漂亮女生有急事回家，可是當時偏偏虎頭不在，她就逕自動身了。在途經一片樹林時，被三個混混擋住去路：「小美人，夠味啊！陪哥們玩玩。」女生何曾見過這等陣勢，連連後退，可退路又被擋住。

三人拖住女生正在撕扯，迫在眉睫時猶如神兵天降，虎頭不知從哪裡冒了出來，左突右撲，紮下陣腳護在女生身前。為首的「小黑鬍」冷笑一聲：「嘿嘿，艷福、口福全來了。」撿起大石塊砸向虎頭。

只見虎頭「蹭」地一躍而起，將小黑鬍仰天撲倒在地，「虎爪」牢牢摁住前胸，「虎目」透著殺氣，聲聲低吼嚇人。小黑鬍嚇到尿濕了褲子，只要女孩一聲令下，虎頭就能咬斷他的喉嚨。

另二人也嚇傻了，連連作揖：「姑奶奶，饒了我們吧！」原本女生慘遭凌辱已成定局，由於虎頭的介入，失衡的天秤向弱勢一方急劇傾斜，局面成功逆轉，虎頭一直陪著女生，將她送上火車。

人們常說「狗通人性」，在知青們面前，虎頭溫順得像一隻小綿羊，也許牠知道，這個「家庭」中牠的地位最低。虎頭能感覺我對牠最好，總黏在我身邊，我去茅房牠也跟著，蹲坐外面等我，這份忠誠，來自人與動物間的心靈感化。

那一年寒冬，母親病了，我回家住了十幾天，返回鄉間已是傍晚。當我踏上嶺崗，這裡距住地三里開外，我口含手指打一聲口哨，每次虎頭都應聲而至，可是，今天卻情況異常。我心生疑竇，原因是我回家前有人嘀咕：「下過雪，狗皮值錢了，吃狗肉、賽神仙吶。」我聞言當即放話：「誰打虎頭的主意，別怪我不客氣。」

我直奔集體戶，只見「虎皮」生生貼在灶房土牆上，我心頭一陣顫抖，痛如刀割。一腳踹開房門，見六個男生披著棉被在打撲克。「誰張羅的？誰下手的？」我怒吼，變了腔調：「有種的站出來，出去跟我決鬥。」幾人硬著頭皮，好半天也不吭聲。事已至此，我又能怎樣？

無奈抓起木箱蓋上一瓶白酒，仰脖喝下半瓶，抬手摔得粉碎，一頭撲倒在炕上嚎啕大哭。「大哥，你要解恨，就揍我們一頓吧。」說話的人哭了，接著都哭了，一群年輕人大分貝的音量鑽出窗外，瞬間被寒風吹散，消失在白雪皚皚的曠野。

那一年，小隊會計的兒子結婚，邀我們捧場，十幾年來，僅我們三人與要好的老鄉有聯繫。三人邊走邊聊，在腳踏嶺崗那一刻，我無意間含入手指，剛要運氣，忽然驚醒，淚水掛滿腮邊，彷彿看見一個矯健身 影，風馳電掣般飛奔而來。

我仰天一聲長嘆，那個特定年代，虎頭淪為困境中知青的犧牲品；我們名為「知青」，卻遠離學堂、丟棄課本，大好時光掩埋在鄉間土地，滿心無奈。