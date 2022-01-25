又要過年了，每年，總是爺爺拉開過年的序幕。爺爺喜歡花卉，早早就託人從漳州買回許多水仙花頭；為了讓水仙花在正月盛開，農曆十二月前後，爺爺就開始雕刻水仙。他先將球莖上的外皮剝掉，清除雜質，再剝鱗片、刻芽苞、削葉緣、雕花梗，不同形狀的水仙花頭雕刻成不同的造型後，便裝入盛水的器皿，擺在天井朝陽處。

奶奶、媽媽和我，還有在我們家幫傭三十年、親如一家人的「婆婆」，是年前大掃除的主力。選一個天氣晴朗的周末，全家大「筅堂」，媽媽把竹掃帚綁在長竹竿上，用盡全力清除天花板和高處的塵埃、蜘蛛網；隨後，我們洗門窗、擦家具、拖地板，一點兒灰塵也不放過。看著拆下來的床單被褥，我對婆婆說，「這麼一大堆，一定要去江邊漂洗」。

那時候洗衣機還未問世，家中的衣服都是手洗，若有大物件，婆婆喜歡先抹上肥皂，再拿到江邊搓洗。爺爺奶奶不放心，怕婆婆出意外，我總是自告奮勇跟著去，手提肩挑，我們一路走到江邊。

江邊的婆婆媽媽都很熟，對著我們親切地打招呼，這個問婆婆：「洗被帳？」那個打量著我說：「依妹也來了，又長高了。」我從小由婆婆帶大，她愛憐地看著我說，「是呀，過年又大一歲了。」我們將物件在長石板上又搓又揉，放到江水裡又漂又淌，一片說笑聲中，一大堆的被褥床單，不知不覺全洗乾淨了。

過年家家戶戶都要蒸年糕，我們家中的小石磨總沒閒著。白天，鄰居們三三兩兩前來磨米漿，直到晚上，奶奶才有機會用上石磨。我是奶奶的小助手，聽她的指令往石磨孔裡加水添米，有時候我也推上幾把，奶奶總是叮囑，「別推太快，慢工出細活」。

奶奶把磨好的米漿裝入一個大大的白色米袋，搬起石磨重重地壓在米袋上方，「明天米漿就成糰了」。我急忙問：「除了蒸年糕、蘿蔔糕、搓湯圓外，還有什麼？」奶奶扭頭看著媽媽，我知道，當然還有「炸棗」，是媽媽擅長的廈門小吃。

爺爺也開出了年夜飯菜譜，除了春捲、全魚外，還有燉雞湯、荔枝肉、南煎肝、八寶芋泥、什錦太平燕等，其中全魚這道菜一定不能少，寓意年年有餘。爺爺還特別交代：「別忘了多買些麵和鴨蛋，正月客人多，都得來碗太平麵。」福州話「蛋」叫「卵」，鴨卵的諧音是「壓亂」，有平安的意思，爺爺想得真周到。

採購年貨真是費時費力，那年代沒有超市，每家店鋪門前都排著長隊，媽媽和爸爸還有我們三個小孩全出動了。我總是央求媽媽先到餅店，那裡有我喜歡的灶糖灶餅，別看這一小包福州傳統糖餅，內容可豐富呢，有麻芝、老鼠仔（寸棗）、金錢餅、灶公餅、騎馬酥、紅紙包等二十多種，每種都甜津津、脆鬆鬆。

過年前的儀式還有到銀行去換新鈔票，又從雜貨店買來鞭炮，日子在忙忙碌碌中過得飛快，爺爺精心照顧的水仙花，也長得有模有樣了。這些凌波仙子，有的像蟹爪，有的似花籃，有的如孔雀，栩栩如生，當朵朵花蕾含苞欲放時，正月就要來了。

爺爺將一盆盆水仙，連同各種禮物送給親朋好友們，留在家中的水仙則擺在精緻的花盆裡。終於，爺爺高興地對全家人說：「準備過年了！」