《老物件情懷》棋盤與棋子

日式的棋盤與棋子。

擺在房間角落的棋盤與棋子，讓我想到了外公。

外公自幼受日式教育 ，一生在小學服務，他的家在台灣的台中大甲，是一棟日式房子。我幼時寒暑假期間到外公家，總會看到桌上擺放圍棋棋盤與棋子，偶爾會看到外公與教師友人在下圍棋，或深思、或交談、或抽著菸、或說著Atari（日文「叫吃」的意思）。得空時，我們小孩也會在棋盤上黑白爭勝，但都是玩簡單易懂的五子棋。

高中時，父親教我下圍棋，開啟我的棋中天地，自此我也愛上了圍棋。雖然棋伴極少，大學時我卻買了不少棋書，自行專研學習，偶爾與難遇的棋友盤上廝殺，幸好沒有為此影響學業或廢寢忘食。

外公逝世後，我曾問五阿姨，「外公那厚重帶四隻腳的日式棋盤呢？可以給我嗎？」五阿姨回道，因為房子空著，曾被小偷潛入，棋盤與棋子都被盜走，真是可惜了。

到了美國，餘暇時間我也開始推展圍棋文化，購買了不少圍棋相關產品。突然想到，我也想要擁有一副日式的棋盤與棋子，所以就在EBay上尋寶競標，經多回競價搶標，終於在2004年、2005年分別購得相片中的棋盤、棋盒與棋子。這白子是貝殼磨成的，棋盤比我還年長，賣家在日本 ，沉重的棋盤運費比棋盤的價格還要貴呢。

棋盤、棋子曾串起我與兒子多次對坐手談，盤上攻城掠地無父子，有的是棋道的探索以及文化的傳承。