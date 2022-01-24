父親有兄弟三人，六伯是大弟，比父親小八歲。一九五三年，爺爺支援保定建設，奶奶帶著六伯和老伯一起在保定生活，父親已結婚留在天津。六三年，爺爺退休 回到天津，六伯已結婚留在保定，在棉紡廠工作。現在只要提起六伯，我們兄妹有個共同的感覺，「他就是我們家的老黃牛」。

只要有機會，六伯就回天津。文革中，有一年冬天他帶來一個蒸饅頭鋁鍋，我心想怎麼是舊鍋呢？打開一看是滿滿一鍋凍柿子，我愛吃。柿子化了，甜極了。當時根本沒想過，他揹著綠帆布旅行包、帶著孩子、還端著一鍋凍柿子，那是多難呀。

六伯後來調到紡織局供銷公司做業務員，出差的機會多了。每次來天津，進家就幹活。爺奶都有嚴重的哮喘病，就怕灰塵嗆。六伯接盆水，放在地上，蹲著用抹布使勁擦地，好像地擦得越乾淨，爺奶的呼吸就越順暢。六伯每天早起給爺奶倒屎倒尿倒痰盂，平時都是我父親幹的活，他說怎麼也得體驗一下。

爺奶睡的是凳子架起的木板床，六伯趁著出差機會，又是鋸又是刨，滿身是汗，還開心地哼著走調的歌，做了一個五、七尺的大床。奶奶高興地盤腿坐在床上曬著太陽。

文革時，半導體收音機買不到，六伯四處買零件，給我爺爺攢了一台，咖啡 色的塑料殼、比磚頭小一些。夏天吃完晚餐後，大街旁，爺爺坐在馬扎上乘涼，奶奶端來一茶缸水放在爺爺腳邊。我爺耳背，手舉半導體貼著耳朵，瞇著眼睛聽著。

當年在天津買不到電視，一家子都著急。六伯電話來了，「白色的，聲寶牌的」。三天後，他坐長途汽車 把電視機送來了。

老伯結婚、哥哥結婚時，都是找木匠打造全套家具，而所用的木料全是六伯從保定運來的；姊姊下鄉回到原籍，在農村的舅舅家想蓋房子沒房檁和木料，也是六伯給拉去一汽車木料。

他出差到重慶，給我爺爺帶來一把籐椅，還帶來三領竹席，到哈爾濱帶來三個菜墩，到廣州給捎來三個電飯鍋，他們自己和我們跟老伯各一份。四六尺竹席，捲起來快一人高，一個菜墩就十好幾斤，他都是一個人，上汽車、擠火車。想像不出來，六伯是怎麼弄到家來的？

六伯只要回天津，先看爺爺奶奶，然後就到我們屋，我們跟奶奶住對院。六伯一來，我父親就把家裡的行軍床打開，我媽鋪上褥子、被子。

六伯坐在行軍床上和我爸說話，他們總有說不完的話。趕上我媽上中班，十時多才到家，六伯和我母親又聊很長時間。他曾對我說過：「誰在老人跟前，誰就得受累。有你爸媽在爺奶身邊，我放心。」

我母親有一雙深紫色皮鞋，每逢過年才穿一回，是六○年代初，六伯在保定排了一夜的隊，給我母親買的。我姊住在中山門工人新村，那是天津最大的工人居住區，都是一樣的平房。有一次，六伯一路打聽，竟然找到姊姊家，臨走時放一百元在桌子上給孩子。有一天，老伯騎車辦事，在棉紡二廠附近突然看到六伯，六伯說他來了兩天了，怕影響孩子學習就住在旅館裡，打算辦完事臨走再去家裡看看。老伯住一間平房，孩子正上小學，老伯一聽，眼淚都出來了。

小時候，奶奶帶我到保定住過。我的第一張照片，就是六伯帶著我在照相館照的。一九六七年，六伯在天津河西醫院做扁桃腺切除手術，父親帶著我去探病；六伯剛要喝一碗還冒著熱氣的番茄雞蛋掛麵湯，看到我，端起來就叫我趁熱喝了，那碗麵湯讓我銘記至今。

二○○○年十月，我先生病逝，六伯從保定趕來，嗚嗚地哭著被攙上樓；他流著淚，雙唇顫動望著我，一句話也說不出來。看到六伯那悲痛的樣子，我再也忍不住，哇地一聲哭出聲來。

事後我才知道，就在我先生治病期間，六嬸正住在天津環湖醫院搶救，怕我分心，六伯不告訴我。後來，救護車把六嬸拉回保定，不久就去世了，我和哥姊都到保定弔唁；那天臨走，六伯把幾千塊錢硬塞到我手裡。

老黃牛一樣的六伯，辭世八年了，他憨厚的笑容、走調的歌聲；還有他為家人買來的、扛來的、揹來的、運來的那些物品，真真切切都留在我的腦海裡。