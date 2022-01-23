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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

救命恩人

馬文鳳

二次大戰結束，侵華的日軍以戰敗投降告終，想不到國共戰爭又起，襲捲了整個中國。家父當時是國民黨員，自忖難逃一劫，一九四九年初在共產黨占領山東半島前，匆匆買了船票離開青島，逃難到了台灣，從基隆港上岸。為了生計，家父在台北市開了一間賣燒餅油條豆漿的早餐店，據父親說，當時大家都窮，都沒有閒錢「外食」，所以一天也賣不了幾個錢；反正賣剩的就自己吃，勉強填飽肚子。

因為戰爭，當時在中國流通的法幣和後來的金圓券，都早已崩潰成了廢紙，所以很多逃難到台的人帶的都是「硬貨幣」，或俗稱「袁大頭」的銀元；他們必須兌換台幣，才得以消費購物。家父看到這個商機，常常在賣完早餐後趕赴基隆港，買賣袁大頭和台幣，賺取中間的兌換差額以補貼生活。

那天父親在基隆碼頭找尋著客人，突然尖銳的嘶喊聲傳來：「馬大爺救救我們！」父親抬頭一看，是運兵船上兩個著軍裝的小兵，淚流滿面地在喊，原來是家鄉的陳叔小兄弟。父親嚇一跳說：「你們怎麼會在這？還從了軍? 」陳叔說他也不知道，兩兄弟幾天前還在青島的街上遊蕩，碰上撤退的國軍就給「抓伕」抓來了。

當時抵岸的國軍經過整編和補充員額後，會再赴中國東南沿海的戰場，陳叔知道這一去就回不來了，哭求家父想辦法相助；家父不敢嚷嚷，寫在紙條上說：「你們想辦法溜下船來，等天黑了我再來接你們。」三人碰面後又怕軍警盤查，當時逃兵被抓到是要槍斃的，於是走了三天山路終於回到台北。陳叔兄弟就在早餐店打雜棲身，一日三餐溫飽不成問題。後來局勢略為穩定後，家父身為國民黨黨員，向管區警察掛保證，為陳叔兄弟辦到了身分證，終於迎來自由的日子。

陳叔後來開了麵食館，迎娶了同樣逃難到台灣的陳嫂，建立家庭生了五個兒子；繼承陳叔山東大漢的好基因，兒子們個個身高六呎、體格壯碩，聽說服役時不是憲兵就是特種部隊。陳叔的好運道還沒有結束，原來陳嫂之前有過一次婚姻，生有一女，在兵荒馬亂中無法養育所以送了出去。陳嫂生活安定下來後思女心切，苦尋後竟然母女重逢，萬萬想不到女兒此時已經是富裕家庭的千金小姐；原來養父母家是開工廠的，生產讀書寫字的文具，他們創立的品牌是戰後那個世代的我們，在求學時的共同記憶。

善良的大姊也接納了這群同母異父的弟弟們，我至今都不知道她是用什麼方法，在八○年代的初期，為陳叔一家辦好了移民，舉家來到美國。陳叔的兒子因為都有在自家麵館幫忙的經驗，所以都很快地在餐飲業找到工作，或自己開店，融入了美國的社會。

這些都已是一甲子前的往事了，陳叔黝黑的面孔、高大的身材，大嗓門三句話不離「馬大爺是我的救命恩人」，一直留在我的腦海裡。從青島渡海到台灣，再遠渡太平洋來美國，我想陳叔的一生是傳奇且幸福的。

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