每次去南普陀寺，都會去後山的幾個山洞看看，那裡堆積了很多各類的塑像，觀音、財神、關公、灶神、金剛、壽星等。幾十年大規模的城市建設，老區基本都拆遷了，大多數居民搬到了新的居住小區，這些陪伴他們幾十年甚至幾代人的朝拜對象，老且舊，似乎不太適合新的居住環境，但也不敢隨便丟棄，於是南普陀寺的後山山洞，就成了塑像的暫時歸宿。

閩南地區一直有著濃厚的民間信仰，即使是文革期間，破四舊風潮風行的時候，家家戶戶也都供有風格各異的佛龕佛像，每逢初一、十五或佛菩薩壽辰，都會燃香供奉，幾無間斷。然而伴隨著城鎮化建設的進程，這些信仰活動逐漸淡出了生活；隨之而來的是如火如荼的舊城改造和拆遷，曾經充滿煙火氣息的中山路，也迅速被新興的各類商業中心替代了。

比鄰中山路的中華生 活片區，是廈門僅存的老城區，但也被市政府規畫了名為「中華城」的商業中心，整個老城區遭到拆遷，其中包括陳化成、葉天銘等眾多廈門名人故居。我當時其實正在拍攝關於老廈門的系列紀錄片，於是決定趕在拆遷前去記錄一些視頻資料，便約了一位精通閩南話的朋友一起去探訪這個老片區。

剛進入片區的一條小巷，便被一位老人誤認為是電視台的記者，一再感謝政府沒有忘了他們；想必在他們心目中，記者或是電視台，都還具有某種政治或政策上的能力和傾向吧。我們不忍戳破老人的錯覺，和老人聊了幾句當下生活變化，特別是關於拆遷和搬家，老人一句：「人太多啊，沒辦法。」便結束談話，然後蹣跚著在小巷裡走遠了。

穿過幾條小巷，天空越來越窄了，牆壁爬滿了籐蔓，顏色也越顯斑駁，牆與牆之間布滿了粗細不等的各種電線，和晾衣繩糾纏在一起，有幾家甚至直接把衣服晾曬在電線上。其中有一條特別的巷子，異常幽暗，常有裝扮入時的年輕女性站在門邊，在我們經過時主動來打招呼，看到我手中的攝影 機後，瞬間消失於門後；迷惑間朋友低聲告訴我，「這些都是站街的小姐」。

讓我詫異的是，就在這條巷子中，赫然看見一座家廟，臨巷的大門始終開著，狹窄的小廳即是佛堂，有佛龕、燈燭及各類塑像。主人是一名年已過百的老人，寒暄後才知道，他是從馬來西亞歸國的僧人，文革期間被迫還俗成婚，但最終老人還是重新過起了出家人的生活，把自己的小客廳改成了佛堂，與鄰里在此誦經禮拜，每日不輟。雖然南普陀寺也幾次延請老人去寺裡居住，都被老人婉拒了，幾十年如一日堅守在這個幾乎被城市遺忘的角落裡。

一條小巷，販夫走卒，站街女，祖輩生息繁衍的老屋，伴隨著低沉的誦經聲與綿綿的香火氣息，是故事還是生活？

在幾家住戶裡，我看到了和南普陀寺後山一樣的佛龕和佛像，香爐裡插滿燃盡的香根；在幾處街角或巷尾，發現幾處土地公廟，類似櫥窗式樣，嵌入一面牆裡，突出的一塊石板或水泥做的平台，供著花、香、燭等貢品，並時有老人擦拭煙塵，雖在陋巷，但不失清淨莊嚴。一座城市，兩種生活，有的人留戀著，有的人期盼著。

南普陀寺，千年古剎，白雲蒼狗，幾經沉浮；隨著城市現代化的腳步，這裡竟然香火日盛了。凌晨，天還未亮，棲息在寺廟屋頂的鴿子還在沉睡，天地一片寂靜，香客和信徒就著昏黃的路燈靜靜地走入寺廟，有的是參加寺廟早課的居士，有的是香客。

天漸漸亮了，香客漸多，以老人婦孺為主，手提著香袋，或鮮花，或燈燭。南普陀寺很久之前就禁止在各大殿乃至寺廟內燒香供燭了，只是在天王殿外的空地上，擺了三個巨大的香爐，和一個供香客跪拜的布墩。香客虔敬地把燃著的各類香火插入香爐厚厚的香灰中，面對裊裊的輕煙，跪在布墩上，口中念念有辭，然後幾番叩首；很快，香爐裡的各色香火瞬間就插滿，這時會有人推著小車過來，把正在燃著的香火全部拔起，扔在有水的小車框裡，而沒多久，香爐裡又重新插滿，接著又一次全部拔起。

凡此種種，一直重複至日落時分，而供跪拜的布墩只有一個，大多數人乾脆跪在冰冷的水泥地上，但這似乎並不影響他們虔誠的祈禱和娓娓的傾訴。

相比寺廟的喧鬧，南普陀寺的後山寧靜而安謐，山洞裡的那些塑像，依舊在日出日落中繼續蒙塵、褪色。