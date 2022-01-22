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佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

《老物件情懷》意義非凡的長大衣

文、圖／凌詠

我一生擁有多件大衣，它們各有來頭，款式迥異，且被賦予不同的意義。其中追隨我最久的，是一件歷久不衰的駱駝色毛呢長大衣。

大四畢業考之前，我報名參加華航空服員甄試，通過英文測驗和十來位長官集體面試後，有幸被錄取為空服員。　

那時正值中美復航，華航需要大量空服員，一次招考即錄取了一百四十名，列入編制二十三期至二十六期，依序分期受訓，包括地面上課及試飛。我所屬的第二十三期，破例於飛國內線一個月後，即被趕鴨子上架，在試用期間飛國際線。

由於東京、洛杉磯及舊金山的冬天氣溫頗低，旗袍加外套抵禦不住當地的寒風，我們奉令去指定的裁縫店，訂做一件厚實帶領長過膝的大衣。我帶著公司發的毛料前往店裡，量身後，我請師傅將所剩的料子做一頂貝雷帽，他欣然同意。因此除了大衣外，我還獲得夢寐以求的法國帽。

這件外型新穎的西式大衣，繫上腰帶後，寬鬆的上身露出鮮艷嫩綠夾乳白豎條的中式旗袍，使得中西合璧的外觀不但不顯得突兀，反因其非傳統的搭配引人注目；即使在機場來去過關的異國空服員，也禁不住多看我們幾眼。

依照合約服務兩年後，我靠著飛勤積攢下來的存款來美留學，這件大衣也跟著我來到美國。它可容納各式厚重的毛衣或外套，非常實用好穿，直到現在我仍穿著過冬。不管留著長髮或短髮、上班或訪客，戴上那頂貝雷帽，配上棕色長靴，總是備受好評，讓我感到自己年輕了好幾歲。

近年在南加州參加華航聯誼會，與舊友新進同聚一堂。大伙依舊光鮮亮麗，氣質優雅，令我感到這群空服員是天之驕女。

曾是華航制服的長大衣，猶如忠實可靠的親人，不離不棄地護佑我在美國度過四十幾個寒冬。當初優渥的工作待遇，加上飛行經驗和磨練，使我在美國開花結果，對我而言，這是件意義非凡的長大衣。

加州 舊金山 南加

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