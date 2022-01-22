「這是婷婷外公寫的，漂亮吧。」有同學來家裡，媽媽三句話就把話題引到牆上那幅字上：「妳們一定要認真學寫毛筆字，因為書法 是中國最重要的傳統文化之一。」這時候，來玩的同學都會抬起頭，認真又茫然地望著簡易裝裱的那幅字，好半天才可能猜出是岳飛的「滿江紅」。

這幅字是外公在我八歲那年，來我家養病時所寫的。只記得當時外公握毛筆的手一直微微顫動，他身體孱弱得讓人難以相信還能寫字。

不久，外公去世，媽媽找到那張皺巴巴的白紙，去店裡裝裱起來，並掛在家裡。我以為是媽媽緬懷外公的緣故才這樣做的，其實並不全是如此。從那以後，媽媽天天逼著我在描紅本上練毛筆字，手把手教我寫橫、豎、彎勾。但哪個女孩不愛美？看著被黑墨汁沾染過的雙手、甚至臉蛋，我開始討厭書法。有一次，我偷偷用掃把將牆上的「滿江紅」捅了下來。

「妳怎麼可以這樣？就算不想學書法，妳也不應該把它弄下來。」媽媽很少打我，那次回家看見地上的那副字，她生氣地拿手裡的橙黃色工作服，高舉起來抽打我。

媽媽高興時，經常跟我說起外公，她說外公的毛筆字寫得非常好，遠近馳名，每年春節前是外公最忙碌的時候，許多人拿紅紙來請他寫對聯。現在，一些老房子的大門和柱子上，那些破爛、發白的紅對聯，都還留著外公的字跡。

儘管媽媽經常教我寫毛筆字，但她自己寫字實在難看，畢竟她連小學都沒畢業。

長大後，媽媽笑話我是半個大學生，不會寫毛筆字，我毫不客氣地反駁：「那還不是拜妳教我『雞爪體』所賜，外公的字寫那麼好，咱家書法世家是在妳身上斷鏈子的，不能怨我。」媽媽並不生氣，理直氣壯地說，「我要是像妳讀這麼多書，字寫得肯定會跟妳外公一樣好。」

「是嫌我掃得不乾淨，還是嫌我老了？」去年秋天的某一天，媽媽回到家，心事重重，說領導叫她這個月不要掃翰林路了。「哈哈哈！」我幸災樂禍地笑起來。大學畢業後，我就不想媽媽繼續做環衛工掃馬路，勸她在家燒飯，或者給她找個體面點的工作，但她並不接受我的好意，每天還是樂呵呵地騎三輪車去掃馬路。

一個月後，媽媽回家哼起了歌，說明天又可以上班了。原來一個月前，翰林路試行「落葉不掃，留住靜美」的模式，那時領導不讓她掃馬路上的落葉。

第二天，我偷偷跟隨媽媽去了翰林路。溫暖的秋陽下，媽媽照常穿著橙黃色工作服，揮舞著手裡的掃把。忽然，我發現，媽媽是個出色的書法藝術家，以掃把為筆，蘸片片金黃的落葉，龍飛鳳舞書寫這個城市的美麗和她人生的自豪。