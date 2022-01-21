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《老照片說故事》我的花旦同學

文、圖／傳晏
廖苑芬的清裝照。
廖苑芬的清裝照。

大約一年前，幾位小學同窗在Line上成立了一個社群，以便海內外老友們聯絡及相互關懷。有一天，小袁貼了一張照片在群組，並說明：「這是我們的小學同學，七十三歲生日照，猜猜她是誰？猜對的人，下次回來找我，我請吃崇誨涼麵。」

小袁退休後，回到台灣南部崇誨國宅附近定居。崇誨菜市場有兩家遠近馳名的涼麵店鋪，若中午以前去遲了，常有向隅之憾，所以她以此為獎勵。

我是第一個看到貼文及照片的，立即表示是「廖苑芬」，有同學同意我的看法，也有人半信半疑，原因是相片中苑芬與女兒的合影完全不像母女，恰似同齡的閨密。更何況相別六十年後，大家都是白髮頻添、兒孫繞膝的老太太了，她怎麼可能仍然保持在「巧笑倩兮、美目盼兮」的狀態。

由於這張照片出現，大家不約而同打開了記憶的匣子，回到她將離開我們、北上加入「大鵬劇團」的那一幕。那年我們正讀小學六年級，為即將面臨的初中聯考惡補，有一天，廖伯伯來到教室，向老師説明苑芬將北上念大鵬劇校；這突如其來的消息，令大家瞠目結舌地看著苑芬，她緩緩收拾好書包，涙水盈眶地向老師和同學行最後的注目禮，然後隨父親依依不捨地離去。

苑芬小時候個子嬌小可愛，五官是標準的美人胚子，她的母親是北京人，所以苑芬說話字正腔圓，十分婉轉悅耳；她人緣很好，對於這麼早就與我們分道揚鑣，同學們內心都難以釋懷。但是在早年艱難的生活情況下，能到免費的戲劇學校學一技之長，走藝術的路，也是可以理解的事。因為軍人薪水微薄，家中兒女多、食指浩繁，雖量入為出，仍常有捉襟見肘的困窘，許多婦女長輩因此紛紛去找副業兼差貼補家用。

據說廖伯伯對京劇有興趣，自己會拉二胡，村中有一戶高家女兒，比我們大四歲的叫高蕙蘭，已經進入大鵬；既有他人經驗，女兒又具備各方面的資質條件，也就順理成章，兩人相伴學戲去了。

升學路上過五關斬六將之後，同學們各分東西、聚少離多。有一年我負笈台北時，在公車站與苑芬不期而遇，還沒說兩句話，她的公車已到，只好珍重再見。那時我已自報章雜誌獲知她得獎的消息，她成了有名的青衣花旦，電視周刊六五二期封面是她的清裝照，除了成熟一些，模樣沒有太大改變。而高蕙蘭也是獨樹一幟的國劇全才小生，亦曾多次獲獎。做為村友的我，為她們在藝術領域中的優秀成績感到驕傲；令人惋惜的是，二○○一年世界日報報導，高蕙蘭五十七歲因癌症在夏威夷辭世。

漫漫的人生長路，大家各奔前程，究竟哪一條路是最合適的？見仁見智並無定論，唯有審慎思考決定好方向後，勇敢踏上征途，盡人事而聽天命了。不過崇誨眷村三百來戶人家，卻出了不少企業家、三軍將領、名醫、護士、專欄作家、科學家、教師、神父、修女……等，沒有辜負長輩們辛勞的教導。

看著苑芬長髪垂肩、薄施脂粉的美照，大家都想知道她的近況，小袁在群組上轉來苑芬的訊息：「每一個同學我都記得清清楚楚，看了訊息都流下了眼淚，想念大家……懷念過往，歡迎來台北玩，可住我家。」

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