一九七七年十一月辦完考研手續後，我立即開始複習功課，發現面臨「任務重、時間緊」的局面。

「任務重」是指要考五門課：生物化學、生理學、普通化學、外語和政治。前四門課都是在文革前學的，一九六六年文革起，到後來接受貧下中農和工人階級再教育 ，耗費十年光陰，這些課程不少都忘了，必須重新學習。政治課則是苦於政局變幻，哪些是正確？哪些是錯誤？我不清楚，仍無法理解。

「時間緊」，是指從報考到初試，滿打滿算才六個月。單位沒給我假期複習，我必須上班，而且是非常疲勞的三班制。除去上班、開會、政治學習與吃飯、睡眠，我能夠坐在書桌前旁專心讀書的時間，每天只有兩小時。以六個月計僅僅三百六十小時，每門課只攤到七十小時，遠遠不夠。

我意識到必須充分利用零星時間，才能有把握應考。經過探索，我總結出「通讀、理解、提煉、記憶」的四步複習法，核心是製作卡片。第一步是通讀，例如生化書有二十章，每通讀一章，必須了解基本內容。第二步是理解，通讀後結合做該章的習題，加深對重點的理解。

第三步是提煉，即提煉出該章重點，製成二十張左右的卡片，包括生化物質的結構式、性質、反應式、定義和理論等。卡片正面寫問題，反面寫答案，這樣二十章的內容，就濃縮成四百張卡片，生化、生理、化學和政治四門課，共製作約一千張卡片。

第四步是記憶，有了卡片，就能充分利用零星時間，會前、路上、排隊、如廁、睡前，都可以掏出卡片複習，哪怕只有五分鐘，也能複習兩張卡片。

複習卡片時，我先看正面的問題，自問自答；再對照反面，檢查回答對不對。我準備了兩個大盒子，能正確回答的卡片放進A盒，未能正確回答的卡片放進B盒。隨著時間推移，A盒的卡片越來越多，B盒的卡片越來越少。到臨考前，我已經把千張卡片複習了兩至三遍，難度大的卡片更複習了五至六遍，從而對這幾門課的內容了然於心。

就在臨考前兩個月，單位派我到北京 出差，我不想去，但不得不去，出差不方便帶大部頭書，卡片就幫了大忙。坐火車要花一整天，是我複習卡片的好機會。車至濟南，上來一名戴著山東化工學院校徽的老師，見我聚精會神看卡片，就問我：「一路上你都在看卡片，是什麼卡片？」「為什麼不看書，而看卡片呢？」「這些卡片是誰做的？」「為什麼要做這些卡片？」「你說參加考試，是什麼考試？」「你要考哪裡的研究生？」

聽了我的回答，他動情地說：「看到你刻苦學習，我非常感動。從文革到現在十二年了，我還沒見過一個學生像你這樣努力的。這些年不知道有多少年輕人被耽誤了，你決心考研究生，很好。就憑你的刻苦學習，相信一定能考上。我們這一代被耽誤得太久了，以後就看你們的了。」雖然是萍水相逢，但是我完全能感受到老一輩知識分子對年輕一代的期望，他的鼓勵大大增強了我的信心，時隔四十多年，這一幕仍然記憶猶新。

一九七八年五月五日，我參加初試，有千張卡片支撐，如成語所說「胸有成竹」，我在報考該專業的三十二名考生中擠進複試的前三名。七月十五日，我參加複試，還是靠著千張卡片為後盾，終於勝出，成為文革後第一屆研究生，進入中國科學院上海生理研究所，從而改變了人生的軌跡。