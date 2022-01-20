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《老物件情懷》學生的來信

文、圖／楊源
老學生給作者的來信，其中有她當年的評語。
老學生給作者的來信，其中有她當年的評語。

每天清晨打開微信，一封封老學生的問候，給我這個老班主任諸多慰勉和鼓舞。感恩節兩名學生的來信更讓我感動。

一封是定居在澳洲的金某，他發來的是四十七年前，我在送他的本子扉頁上的留言：「贈給學習上最苦幹、為集體出力最多的金洪年同學。」

金某是我帶的七十二屆高二五班班長，他是德智體美勞全面發展的好學生，與同學相處友好，也很有威信。他工作主動負責，是班主任的有力助手。當年，我帶著三個幼小孩子，先生在鄉下辦學，因此我的家務很重，工作擔子又不輕。不服輸的我，幸運遇到懂事的學生，開展工作順利。

我們班不僅學風好，文娛、體育等各項活動在年級都奪冠，還被評上先進集體。在總結成績時，我感謝全班同學的支持、班幹的密切配合；為表達心意，我特別在印刷廠買了一摞本子，簽上字，送給他們。沒想到，這「不值錢」的小本子幾十年過去，這位班長仍然保存著，還飄洋過海帶到了澳洲。

另一封來自八十九屆高中文科班的李某，他將當年我在成績單上寫的評語發來了：「學習努力，成績良好。本學期，擔任學習班委以來，工作積極負責。思想單純，為人誠實。關心集體，團結同學，能虛心接受意見。但有時要求自己不嚴格。希望今後增強緊迫性，發奮學習，進一步提高各科成績，被評為三好學生」。

在我接手帶這班時，李某只是普通同學，但我發現他很有潛力，接受能力強，許多文科學生覺得難學的數學、英語，他卻學得特別好，其它學科也不差。不過他不太用功，而且貪玩，我讓他當學習班委，發揮他長處，也是對他的鼓勵。果真，他不僅做好工作，自己也努力起來，最後考入大專院校。

在我們普通中學的高中，這算是不錯的成績，畢業後在政府部門任職，據說年年都得到嘉獎。如今，三十幾年過去了，高中的成績單竟然還留著，而且，他獨獨把那幾句評語發給了我。

這兩封信激起我對三十幾年班主任生涯的回顧，再次領會做好班主任工作的要素。首先是，老師對學生必須有愛心，把愛的種子散播在學生心田，才能在學生內心培養出感情。付出愛，才能得到愛，正如魯迅先生說的：「教育植根於愛。」愛是陽光，給人溫暖；愛是甘霖，滋潤心田。

當年我對學生是滿腔熱情、滿懷愛心的，我與學生的關係十分融洽，不是親人，卻勝似親人。就說金某吧，我信任他，肯定他的成績、工作幹得好，我也嚴格要求他，指出他的不足，響鼓還用重錘敲；但如遇委屈事，我十分關心他。記得，那屆畢業生全市要選拔百名民辦教師，其餘下放農村，金某考試名列前茅，但有人藉他父親多年前做過郵局的專業要職，硬說是有歷史問題，想將他擠下來；我知道後急得如火燒眉毛，連夜背著幼小的孩子趕往他家，要他家人即時去澄清事實，結果沒被擠掉。幾十年過去了，我們的師生情誼與日俱深，每天微信來往，前年我回國，他也特地告假回去看我。

再說李某，他對當年老師的讚語是感激的，也用行動證實。我幾次回國，他都要開車送我到機場，從蕪湖到上海好幾小時，他卻說：「正好一路能與老師多聊聊。」

德國著名的教育家第斯多惠說：「教育的藝術不在於傳授的本領，而在於激勵、喚醒和鼓舞。」自信心是逐步養成的，一句鼓勵，一次表揚，一次成功體驗，會增強學生的自信。激勵和鼓舞猶如點石成金的魔法棒，有時會得到意外的效果。我給金某的題字、李某的評語，不就是最好的例證？

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