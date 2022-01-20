春餅，是東北家鄉立春節氣的時令食品，在童年的美食記憶裡刻下烙印。立春之日，家家戶戶都會吃春餅，稱為「咬春」；家境殷實的，會用上等麵粉烙製或蒸製薄餅，並炒五道時令蔬菜，以春餅包捲食用，寓意「五穀豐登」。

我家經濟拮据，生活困難，立春製作的春餅菜餚並沒達到五穀豐登的寓意。我曾多次目睹母親製作春餅捲菜過程，母親先和好半盆稀軟白麵，之後攤在面板上揪成一個個小麵糰，用擀麵杖擀成盤子大小的麵餅，倒上了半羹匙豆油攤勻，再將另一張擀好的麵餅反扣在上面，送進餅鍋裡烙起來。

與此同時，在另一只鐵鍋裡炒起捲菜。當時捲菜通常為兩種，一種是綠豆芽炒雞蛋，另一種則是酸菜絲炒粉條。

母親忙了一個多小時後，將一大摞春餅和兩大盤捲菜端上飯桌，全家人一起用餐，一起品嘗蒞臨的春天。

說實話，這一刻我們兄妹五人全都變成了飢餓的小狼，每個人張開了大嘴，甩開了腮幫子，不停地抓春餅，不停地夾捲菜，一會兒功夫，吞嚥下肚三、四張。

身為小家子女的老大，我一口氣竟吃下五張，從而深刻地記下了象徵春天的美味，餅酥菜香，皮軟餡鮮，咬一口，鬆軟、筋道奇 妙無比，回味無窮。

從此，春餅捲菜成了我家改善生活的主打食品。隔些時日，母親就給全家人製作一頓，讓我們幾個平日少見餃子 、包子的兒女，既擋回去了肚裡蠕動的饞蟲，也逐漸在心裡認定了春餅捲菜為當時最美味的食物。

春餅捲菜充填了我們的腸胃，讓我們一天天成長，上小學，念中學，上山下鄉，回城工作；不管時光如何行走，母親製作的春餅捲菜都一直陪伴、滋養著我們，讓我們在每年立春時都可品嘗到。

我娶妻生子後，因為沒有房屋，暫且和父母同住，在母親言傳身教之下，妻子逐漸學會了烙製春餅捲菜手藝；平日，一見家人顯現味蕾疲倦，食欲不佳，妻子便與母親一起把一摞春餅和捲菜端上飯桌。我和弟妹們眼睛泛光，胃腸蠕動，抓起春餅包上捲菜，一陣狼吞虎嚥，風捲殘雲。

兒子長到十六個月時，單位領導開恩給了我一間住房。我們一家三口入住後，我更加偏愛春餅了，除了時常跑回母親家討吃之外，便在假日央求妻子烙製幾張，調劑一下口味，妻子烙製春餅捲菜技藝日益嫻熟。

二○一六年春季，我和妻子來到美國後，妻子開始在兒子家的廚房展示廚藝，每周為家人包一次餃子或包子，三天兩頭在餐桌上擺上一摞春餅、幾盤捲菜。棲身加州 、遠離家鄉十餘載的兒子、兒媳，每次吃春餅都吃得熱火朝天、津津有味。未滿二歲的小孫子也分外喜愛春餅捲菜，僅是眨眼功夫，他的小嘴就吞下一大張飽滿的春餅捲菜，且餐後邊抹嘴邊讚嘆：「好吃，真香。」春餅，讓全家人淡化了思鄉離緒與憂愁。

虎年立春日臨近了，妻子早早備足了春餅捲菜食材，並不時向家人叨念：「立春吃春餅是祖先留下的習俗，有喜迎春季、祈盼豐收之意。所以，今年立春我多烙一些春餅，多炒幾個捲菜，讓全家人好好咬咬春。」