一九六○年代，我正就讀小學，台灣還在農業時代。那時社會經濟蕭條，生活物質匱乏，家家生活都不寬裕。我家在菜市場邊，菜市場便成為我童年的遊樂園 ，在那裡，童年該有的樂趣一點都不少。

那時我家住在台中西區大河村，大河村是日治時代舊稱，後來改名模範街，前門出去是巷口，後門外是菜市場，對著一排排攤販。每天一早，天還沒亮，菜市場已燈火通明，人來人往開始一天的繁忙，直到下午四、五時，攤販收攤陸續離去，才平靜下來。

記得後門出去是一個魚販，攤子上面擺了一條條去了鱗、剖好的魚，也有切成一塊塊的鮪魚、紅鮭魚出售。下面是兩層木架，放著大大小小水盆，養著讓客人現買現殺的活魚，大盆子裝著梧棲漁港買來的鯖魚、石斑、鱸魚，小盆是魚塘飼養的虱目魚、吳郭魚。還有幾個小臉盆，一盆鰻魚、一盆泥鰍、一盆河蝦，網子罩住的盆子是田雞，都是附近小溪捕撈來的。

那些五顏六色的大魚小魚我最有興趣，經常放學後做完功課，從後門溜出去，看大盆裡的魚游來游去，在小盆裡捉滑溜溜的泥鰍，一直玩到魚販收攤。

魚販是個老實的中年台灣本省人，有個小女兒叫「阿妹」，年紀和我差不多，披肩的長髮，烏溜溜的眼睛，笑起來臉上有兩個淺淺的小酒窩；不是很漂亮，但有說不出的可愛和天真。她周末不上學，會跟著爸爸來市場，她膽小不敢亂跑，只在四周轉，也幫爸爸看魚攤。

那一天，我像往常一樣在撈著魚玩，她的眼睛揪著我看。

「幹嘛看著我？」我問。

「你不要玩我家的魚。」她細聲細氣地說著。

「魚又玩不死，妳怕什麼？」我不理她。

「阿爸，他在捉我們的魚。」她急了，向她爸告狀。

「沒關係，讓他玩。」她爸知道我是鄰居的小孩，要和鄰居保持友好關係。

本來還玩得有點心虛，他這麼一說，我便放心大膽抓著魚玩了起來。阿妹雖膽小也有童心，看告狀沒用，便挨挨蹭蹭過來，蹲在我旁邊，和我一起玩、一起捉魚。大盆子裡的鯖魚一尺多，比我的手臂還長，我一個人想摸，抓也抓不住。

「我捉頭，妳提尾，我們把牠從盆子裡撈上來。」我和阿妹說。

「好，」阿妹很乖，聽我的。

大魚用力掙扎翻騰，滑溜的魚身我們都握不住，「潑啦」一聲掉回盆裡，濺起水花濕了我一身；我嚇得跳了起來，阿妹也嚇了一跳，看我身上都是水，濕淋淋的，她露出兩個小酒窩，看著我咯咯笑。就這樣，在阿妹家的魚攤，不花錢看魚、撈魚、捉魚，我和阿妹結成玩伴，假日可以一起玩個大半天。

阿妹老家在梧棲，家裡有一艘漁船，她的外公和大伯輪流駕船出海捕魚，她爸爸就在菜市場承租一個魚攤，販賣自家捕撈和批發來的各種魚貨。生活雖不寬裕，養活他們一家人不是問題。

我和阿妹，一個城裡小孩，一個漁家女，一段不可知的緣分聚在一起。可惜這緣分持續不到一年，不知什麼時候，她爸的魚攤結束了，快樂的時光總是短暫，那以後我再沒見過她；但她純樸的面容，天真的笑聲一直留在我心中，那年我才十歲。

周末的菜市場最熱鬧，早上，我會拉著媽媽的手，跟著她到菜場買菜。記憶最深的是菜市場門口賣西瓜的「老王」，老王姓不姓王不知道，「老王賣瓜，自賣自誇」，媽媽說他最會誇他的瓜，所以稱他老王，我也跟著叫。

老王是軍中退伍的北方漢子，身材粗壯微胖，每天一大早蹬個三輪板車，後面拉著一車鄉下批發來的西瓜，占住市場門口的好位置。

老王賣西瓜，賣得聲勢大，我常夾在人群裡，從縫隙見他一手舞著長西瓜刀，一手扶個大西瓜，操著山東口音喊：「西瓜耶~~西瓜，又甜~~又脆的西瓜耶~」叫得抑揚頓挫，迴旋婉轉，像唱歌一樣有韻味。菜場人越多，他唱得越起勁。

每次跟著媽媽經過老王的西瓜攤，我就口渴，想吃脆甜的西瓜，想聽他叫賣、看他表演，我都拉著媽媽不讓走。夏天過後，西瓜季節過了，菜市場門口再也沒見過老王。老爸說他在中師附小門口的民權路邊頂了一個店面，賣山東包子饅頭去了。

菜市場外的廣場，周末假日晚上也是民眾聚集的地方。攤販收攤後，演布袋戲的、郎中賣藥的，表演氣功給人推拿治病的，廣場上有看不完的好戲。

最吸引人的是附近軍營來播放電影 ，那是社區的大事。假日傍晚，廣場上架起大螢幕，帶高音喇叭的廣播車，下午便走街串巷做宣傳，請大家來看電影。晚上天還沒全黑，左鄰右舍，大大小小，拉著躺椅、搬著板凳，大螢幕前前後後都聚滿了人。那個年代沒什麼娛樂，能看上一場免費電影就是最大享受。

小時候在菜市場邊，最盼望的是過年。過年一早起床，穿上新衣，先向祖先爸媽磕頭拜年，吃完餃子 後，手攥壓歲錢，迫不及待地出門，買糖果，買鞭炮，開始興奮的一天。中午，「咚咚鏘，咚咚鏘，咚咚鏘咚鏘咚鏘」菜市場前廣場傳來陣陣鑼鼓聲，夾雜著鞭炮聲，附近軍營的龍隊獅隊會前來舞龍舞獅，與民同樂。

轉眼已過一甲子，菜市場邊的童年往事如夢一般，魚販家的阿妹、賣西瓜的老王、部隊來放電影的、過年舞龍舞獅的，每一幕快樂的童年往事，都讓我一生難忘。