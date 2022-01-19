我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

《老物件情懷》自製湯圓

文、圖／姚遙崤
自製湯圓。
自製湯圓。

在華人社會裡，湯圓被歸類為美食，不但是消夜的最佳選項之一，也是飯後甜點的驕子。每年冬至和正月十五元宵節，湯圓絕對是不可或缺的重頭戲。

小時候生活在台灣，物資匱乏，要吃湯圓是很難得的事。到了節日，雙親就會買上五斤糯米，付費請米行磨成粉，全家大小坐在一起和樂融融地搓湯圓，我那時就學會了如何兩手同時搓成最多四個沒餡的小圓仔；至於想搓成有豆沙、芝麻、花生或肉餡的大湯圓，就是更高一層的技術了。

上大學後經濟能力提高，加上台灣整體生活水準也提升了不少，記得有時候會請女朋友去台北「九如」品嘗店家出名的酒釀圓仔。出國後入境問俗，老美是沒有湯圓這項甜食的，於是這份饞念只好埋在心底。

如今華人超市冷凍櫃都找得到豆沙、芝麻、花生冷凍湯圓，好吃但價格不菲，一包六顆要價四、五美元，為什麼不自己做？每顆成本不到十美分，可以省下不少錢。糯米粉超市都買得到，一包一美元左右，紅豆和芝麻餡一包五百克重約賣兩美元，想吃花生餡用花生醬就行了；沒餡的圓仔就更容易做了。

在水半滾的時候，放湯圓或圓仔入鍋，水裡先加一匙糖以增加水的沸點，等水滾了湯圓或圓仔飄浮在水面上時，就可以撈出來。另外也可煮一小鍋酒釀，加一、兩個水煮蛋，當年在「九如」品嘗的酒釀湯圓，馬上重現面前。

華人超市 美食

上一則

《太陽公公想玩一下》系列之一／太陽公公坐上摩天輪

下一則

父親的遺物

延伸閱讀

封面故事／春節將至…異鄉飄著家鄉味

封面故事／春節將至…異鄉飄著家鄉味
愛或不愛

愛或不愛
疫中學釀酒

疫中學釀酒
4顆包餡湯圓等於1碗飯 營養師提醒5技巧健康吃

4顆包餡湯圓等於1碗飯 營養師提醒5技巧健康吃

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
圖一：金剛山下咖啡屋的扶桑花。（蔣勳．圖片提供）

歲月無驚

2022-01-13 02:02
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02

牛肉滷麵

2022-01-12 02:00
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段