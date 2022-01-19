《老物件情懷》自製湯圓

自製湯圓。

在華人社會裡，湯圓被歸類為美食 ，不但是消夜的最佳選項之一，也是飯後甜點的驕子。每年冬至和正月十五元宵節，湯圓絕對是不可或缺的重頭戲。

小時候生活在台灣，物資匱乏，要吃湯圓是很難得的事。到了節日，雙親就會買上五斤糯米，付費請米行磨成粉，全家大小坐在一起和樂融融地搓湯圓，我那時就學會了如何兩手同時搓成最多四個沒餡的小圓仔；至於想搓成有豆沙、芝麻、花生或肉餡的大湯圓，就是更高一層的技術了。

上大學後經濟能力提高，加上台灣整體生活水準也提升了不少，記得有時候會請女朋友去台北「九如」品嘗店家出名的酒釀圓仔。出國後入境問俗，老美是沒有湯圓這項甜食的，於是這份饞念只好埋在心底。

如今華人超市 冷凍櫃都找得到豆沙、芝麻、花生冷凍湯圓，好吃但價格不菲，一包六顆要價四、五美元，為什麼不自己做？每顆成本不到十美分，可以省下不少錢。糯米粉超市都買得到，一包一美元左右，紅豆和芝麻餡一包五百克重約賣兩美元，想吃花生餡用花生醬就行了；沒餡的圓仔就更容易做了。

在水半滾的時候，放湯圓或圓仔入鍋，水裡先加一匙糖以增加水的沸點，等水滾了湯圓或圓仔飄浮在水面上時，就可以撈出來。另外也可煮一小鍋酒釀，加一、兩個水煮蛋，當年在「九如」品嘗的酒釀湯圓，馬上重現面前。