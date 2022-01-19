十二月底，父親忌日的前夕，恰好讀到了一篇回憶老上海的文章，作者曾經居住在楊樹浦一條四通八達的大弄堂「華忻坊」裡。近幾年，這條弄堂被拆了，因為要興建「北外灘」。

作者懷著戀戀不捨之情，訪問了斷垣殘壁和高低不平的拆遷現場，找到了自己家的老宅，以及一所童年時代深深吸引過他的小學舊址。跟隨著作者的文字和圖片，我見到了那所小學，那一所我父親在一九四二年創辦的小學。

太平洋戰爭爆發之後，日軍占領了上海的租界。此前，雖然上海淪陷了，但租界猶存，成了相對自由的「孤島」。當時，美國基督教女青年會和南浸信會之下的滬東公社，在上海開辦了幾所女工夜校，幫助女工識字明理，以提高她們的社會地位。

租界淪陷後，女青年會總部遷往內地，上海的女工夜校全部停辦。那時候，我父親在滬東公社工作，便以他個人名義在楊樹浦籌辦工人夜校；之所以選擇楊樹浦，是因為當地是工廠區，有棉紡廠、機器廠、肥皂廠、發電廠、煤氣廠等。為解決夜校的場所和經費，父親辦了一所小學，以小學養夜校。

父親的這段歷史記載在上海的官方刊物和網站上，用的是官方語言，冷冷冰冰；而我看到的這篇回憶文章，讀起來卻很親切。

作者的祖母是虔誠的基督徒，丈夫去世後，離鄉背井從寧波老家到上海，在一位同鄉家幫傭。後來全家在上海站穩了腳跟，就搬到楊樹浦的大弄堂居住，他祖母經常參加滬東教會的活動，經教友介紹，進了我父親辦的小學做校工。

作者回憶，校長三十歲剛出頭，戴近視眼鏡，穿簡便西裝，中等個頭，與人交談輕聲細語，和顏悅色。他總是全神貫注傾聽別人訴說，偶爾用手托一托鏡架，微微點頭，儀態和藹懇切，給人溫暖的感覺。

我彷彿又見到了父親，雖然文字中的父親年輕、單身，但是與我記憶中的中年父親沒什麼差別。

作者的祖母勤快能幹，進學校後，敲鐘看門、油印裝訂、打掃衛生、為學校老師買菜做午飯，裡裡外外幹得十分乾淨俐落。由於她任勞任怨，早來晚歸，以校為家，我父親相當賞識也感激她；得知她家貧，便破格免費讓她的大孫子（作者大哥）來校讀書。除了免學費，父親免費為他提供課本文具，每逢春遊，也免交「遠足費」，而且可以跟其他同學一樣領到各種點心。作者回憶說：「校長如此關心我們，祖母感激涕零，經常在家念叨他的恩澤，要我們感恩勿忘。」