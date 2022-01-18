我五歲時，在幼稚園調皮搗蛋，被老師拉了一把，用力過度造成右肘關節脫臼。父母都是北大醫院的西醫，他們帶著我去看了本院的祖傳中醫骨科蘇寶銘大夫，蘇大夫用手摸了摸，一拉一拽，我只覺得「嘎崩」一聲，肘關節已經完全復位。長大後才知道蘇大夫是天津祖傳中醫正骨世家，已經傳五代人了，很多中西醫都和蘇家後裔學習中醫正骨手法。

十四歲那年臉上長了好多扁平疣，父母找了幾個皮膚科專家幫我診治，療效欠佳。王主任建議肌肉注射次水楊酸鈉，打了幾周也沒見效。倒是給我打針的護士介紹我一帖中藥偏方，服用了三周後，早晨起來洗完臉，拿毛巾一擦，臉上的扁平疣竟然全部消失，這更加深了我對中醫的憧憬。

父母希望我學醫，當然是西醫，好繼承他們的衣缽。文革結束後由於陰差陽錯，讓我上了廣州中醫學院，開始我盼望已久的醫學生涯。畢業後回到北京 ，分派到礦物局醫院；分科的時候想了想，我選擇骨科，因為骨科很直觀，看得見摸得著。

由於礦坑經常有傷人的事故發生，我對各種創傷的治療經驗積累了不少，經過幾年磨練，骨科的知識和技能成長得很快，並考取了中國中醫研究院骨傷科研究所的中西醫結合骨傷科研究生。

論文答辯的時候，有七位國內知名骨傷科專家擔任答辯委員，其中之一就是二十多年前給我肘關節復位的蘇寶銘教授，我當時的心情特別激動，蘇教授當年的一招一式，在我幼小的心靈留下了不可磨滅的印記；二十多年後由他來幫助鑑定我的研究成果，十分榮幸。八○年代中期，在中西醫結合骨科奠基人尚天裕教授的指導下，我的博士課題是骨折固定與癒合。

一九八九年研究生畢業後來到洛杉磯 。經過尚老的介紹，曾經在洛城一家骨科醫院介紹小夾板治療骨折的保守療法，醫生們聽完後反應很好，但會後一名美籍華人醫生悄悄地告訴我：「你介紹的方法在美國行不通。因為骨科醫生如果不做手術，就沒有收入。」我聽到後心裡十分失望。

在考取中醫執照後就開始行醫，因為執照的限制，中醫針灸師不容許治療骨折，所以只限於治療頸肩腰腿痛和軟組織損傷等疾病。第一次給加州的中醫師教育講座有關膝關節的損傷，講課八小時後回答問題，一名醫生提問：「你講得很好，但我有一個問題，什麼是半月板？」我一聽就明白原來他們的醫學基礎很差，既然人體的基本解剖都不清楚，怎麼能理解針下和手下的結構以及氣血的運行呢？

經過一段時間的準備，我在洛杉磯給中醫師開辦了為期一年三百學時的骨傷專業培訓班，每次課程都有五、六十人參加。一年培訓結束後，我帶著學生們一起去北京中醫研究院進修深造，使本地區醫生的骨傷專業水平有所提高。幾年後各地有骨傷背景的醫生，包括西醫和整脊醫生開始競相效尤開班。

我的培訓班持續九年，培養了數百名骨傷科的專業人才。許多人經常和我保持聯繫，從他們有時提出的問題，就可以看到他們對中醫骨傷專業的水平，已經提升到了一個新的層次。

女兒從加州大學 畢業後，選擇了中醫大學當研究生，她不但取得博士學位，而且還給我帶回來一個有同樣學位的女婿；兩人畢業後來到我的診所工作，於是我又開始了骨傷專科的教學，這次的學生可是我的家人。

我言傳身教，他們身體力行，進步得很快，幾個月後就可以獨當一面，展開他們自己的事業。

我已經行醫四十餘年了，現在回想起來，當年我選擇了骨傷專業，至今對中醫骨傷依然情有獨鍾。沒想到我的下一代竟然接替我所鍾愛的事業，感覺是冥冥之中，上天早已安排好了。