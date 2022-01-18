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《老照片說故事》花線襪子

文、圖／水靜風輕
作者給女兒織的綠色連腳毛衣。
作者給女兒織的綠色連腳毛衣。

二○二一年是我第一次在西雅圖過冬，進入十一月就很難看到晴天，望著窗外綿綿的雨，猜想美國人稱秋天為Fall，該不會是因爲這裡總下雨吧？細心的女兒怕我腳冷，送來了紅色花線襪子，襪子厚實柔軟，拿在手裡越看越像小時候媽媽為我織的線襪。

上個世紀六○年代，人們還生活在溫飽線上，勤勞的媽媽整日為讓家人吃飽穿暖而忙碌。記得入秋後，媽媽會把一整年來爸爸從工廠節省下來的白線手套拿出來，開始為我們改織禦寒裝備。

白線手套拆了後，要分股、染線才能編織。當時只賣黑、藍、綠、紅四種染料，媽媽自然選擇紅色；為節省染料，在染色時只染一半的線，這樣織的時候就可以用紅白兩色線編織出多種圖案，這也是在物資匱乏、色彩單調的年代，聰明的媽媽唯一能做的巧思。

媽媽為我織的線襪就是用紅白兩色線扭在一起織出來的，很像女兒送我的襪子。新襪子織好後，要等到大年初一才能穿，所以每年我都盼望著過年，穿上新襪子渾身都暖和。

長大以後，我也給家人織了不少衣褲，最得意的作品就是給女兒織的綠色連腳毛衣，看著女兒穿著自己織的毛衣，在床上像一隻快樂的小貓翻滾，心裡真高興。

如今穿上了女兒送的襪子，感受著這代代傳承的母女之愛，就像窗外的綿綿細雨一樣，默默無聲滋潤萬物。

西雅圖

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