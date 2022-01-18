小時候我在一個閩南小鎮生活，不種菜也不蓋房，只從書報上看到鐵鍬，有的鐵鍬是平的寬鏟斗；有的像大勺子一樣，頭是稍尖的。反右運動的時候，常看到工農兵手裡拿著鐵鍬鏟除右派分子的漫畫，我不知道為什麼鄰居幾名非常善良的老師是右派？他們被戴高帽，低頭掛牌遊街，好在沒有真的被鐵鍬戳傷。

一九六四 年我讀初一，夏收農忙我們要到附近鄉下幫助農民收割水稻，就經常看到農民們用鐵鍬幹農活。那時城裡人有戶口，有肉票糧票，農民則一無所有。如果收割季節遇到颱風暴雨 ，水稻倒伏，損失慘重。當農民太累太苦，我一定要好好學習，以後考上大學當作家或科學家，一輩子不碰鐵鍬。

從一九四九年中國易幟到六○年代中期，我們小鎮幾乎沒有看到蓋過一個新房，縣委和鎮級辦公機構大都設在鱗次櫛比的騎樓群街區，很多工廠企業也是在街市上。一個幾萬人的小鎮，十六年沒有基建，就看不到鐵鍬。

一九六六年文革爆發，城裡的鐵鍬多了起來，派性山頭林立，我所在的中學，東西兩邊的教學樓被兩派各自占領，要修築工事，鐵鍬就成為必備的工具。

那時我膽子小，不是派性組織的鐵桿分子，只是看著別人飛舞手中的鐵鍬。文革中，鐵鍬可以畫在牆上，更可以成為文攻武衛的有利武器，破四舊立四新，鏟除一切牛鬼蛇神，不只是畫畫鐵鍬。「真鐵鍬握在手中，不怕死的上來」，我的一位親戚在農具廠，打造鐵鍬供不應求。

一九六九年，鐵鍬的位置在我心中不斷清晰和擴張，我們一家到閩西南土樓區插隊落戶，幹農活一般不用鐵鍬，但是要做土磚就要鐵鍬攪拌泥巴。我是在村裡用鐵鍬最多的社員之一，有幾年我專門做瓦片，常常要用鐵鍬挖出地下幾尺深、有黏性的淺藍色生土做原料。村裡的瓦窯離我家只有百米之遙，還有草盆遮風擋雨，不必翻山越嶺，賣力幹活；我一天可以做上千片生瓦，掙幾十個工分，鐵鍬對我來說，和鋤頭一樣重要。

七○年代中期我參加縣裡組織的農建團，在閩南與閩西交界的一個地域開公路，要把坡上的土挖下來，就要使用鋤頭和鐵鍬；有時要從下面挖進去一個洞，讓洞上方的土更容易陷下來，使用鐵鍬最靈活。鐵鍬可以在洞中直直地戳進去，鋤頭就沒有這種功能，這種挖洞的方法，要十分注意安全，常聽說因塌方傷亡，用鐵鍬看起來很簡單，要拿得穩還真不容易。

我下鄉十一年，用了無數把鐵鍬，最美的記憶是在一個水電工地當民工，有時來了卡車要運碎石，我們幾個人七手八腳，半個小時就裝滿了一車，每人可得到四塊錢，工資等於在村裡幹活十天。我當民工時常常每月平均收入接近百元，等於田土摸半年；一九七七年我就買了一只價值一百二十元的上海牌手表，那時能買上海牌手表的年輕人不多，鐵鍬功不可沒。

九○年代初期我移民美國之後，住在前後有草地的獨立屋，常常要用鐵鍬挖土種菜、挖水溝排水、攪拌水泥鋪路面、鏟除門口積雪，鐵鍬大有作為。

但是有一次我不小心用鐵鍬鏟除汽車上的積雪，雖然很快停手，但車身已經傷痕累累，好在那是一輛一千美元買來的舊車。當時真想打自己的嘴巴，用了幾十年的鐵鍬都不知道它就是簡單粗暴；只有像我這種表面上看起來聰明，其實很多時候也是簡單粗暴的人，才會犯這樣的低級錯誤。

我的後院大，又種菜，家裡鋤頭鐵鍬都有。不久前我的三歲小男孫來西雅圖 玩，看到我放在草地上的兩把鐵鍬，就嚷著要用它挖土，我說：「你不要挖了，我把鐵鍬扔遠，你拿回來就好。」他天真地看著我點頭，我真的把這兩把鐵鍬用力扔到幾丈遠的地方，他馬上跑去把鐵鍬拖回來；他很聰明，先把兩個鐵鍬擺好，木柄在前，人轉回來，鐵鍬在後，兩手拖著兩把鐵鍬走回來，滿臉通紅。我說要不要再來？他說要，真的又拖了好幾趟。當然，我都是跟在他身邊的，這孩子這麼小就會耍鐵鍬，以後不得了。

最近西雅圖下大雪，才發現這兩把鐵鍬還放在雪地中。多少往事隨風飄，鐵鍬卻陪我走到古稀之年，它還會沒完沒了地陪我，雪中的鐵鍬只是逗號。