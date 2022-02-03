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鄉愁中的年味

〈太平山下〉劉歡賢

當年自中國大陸避秦來香港，終日以擦鞋箱為業，流浪街頭，別人過年我過冬。某年年卅晚，生意清淡，走過海邊六國大飯店，發現左側門旁大榕樹下有一小木墩，正好充當高枕，我隨即躺下，對面就是九龍，如畫一直線可直達我的家鄉興寧縣，幼時過年的情景當即湧上心頭，難以入眠；此後每年除夕都會勉懷一番。

我家很窮，不要說新衣，舊衣都不夠穿，衣衫籃縷司空見慣，一到農曆過年，母親就會把大人的舊衣裳、舊簾布等還沒破的部分都剪下來，然後加以拼湊，就成了我們孩子過年身上新衣。

大年初一一早起來，母親叮嚀新年到，做人說話要斯文。北方人説斯文，是簡單指讀書人而已，沒有太多評價成分；廣東人說斯文，場面就大多了，舉凡溫文儒雅，謙謙君子，長輩前晨昏定省，一切言行都可入斯文背包。平時我們兄弟姊妹間不是嘈就是鬧，如今年關一到，聽媽的話，斯文十足，人見人愛。

我們村裡守護神是註生娘娘，類似港、台媽祖婆，初一清早鑼鼓喧天，村人絡繹不絕，把神接到大祠堂，村人重男輕女，有生兒子的獻上三牲到神桌上，有人會在樑上掛一小燈籠，表示添燈之意、弄彰之喜。祖父念念有詞，領村人祭拜，慎終追遠。祭拜完畢，點燃祠堂外裝有火藥的小鐵罐，頓時聲震雲宵，據說這是諸葛亮發明的中國歷史上最早的地雷。

村中民風保守，平日不許公開賭博，但過年例外，可盡情豪賭，成了全村同樂會，且由長輩做莊，玩二十一點，喜歡尋歡作樂年輕人，看到長輩莊家，手握一大疊全新的鈔票，想贏又想賭，動心又動情，約30多人圍成一大桌，一直賭到子夜，把舊年完全送走，最後結局大致是莊家輸，算是發壓歲錢，大家恭喜發財。

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