上世紀末，我從湖南長沙調到深圳工作。有一年的春節，我去香港 二姊家裡過年，親歷港式年味。

大年三十那天，我跨過羅湖橋，坐電汽化火車直達尖沙咀。春節期間，香港的各大商家推出許多折扣活動，我也乘興去各大商場觀光。只見到處都擠滿了來掃貨的人流，他們興高采烈手提肩扛各種大包小包；摩肩擦踵買、買、買的遊客，組成一道靚麗的香港春節繁華景觀。

接著我選擇去逛在維多利亞公園舉辦的年宵市場(又稱花市)，年宵市場通常從春節前幾天開始舉辦，一直到年初一凌晨6點結束，是香港過年最熱鬧的地方。進入年宵市場，兩旁攤位商品琳瑯滿目，場內人山人海，叫賣聲彼此起落，讓我感受到許久未有的熟悉、溫馨的感覺。我穿插在人潮之中。一邊走著、一邊聽到身邊的攤位傳出陣陣的歡呼聲，應該是有人抽獎或玩遊戲贏了大獎，場面好不熱鬧！

說起買年花，雖然它不是香港地區特有的，但因為在粵語中「花」和「發」字諧音、有「財運亨通」、「花開富貴」的寓意。所以，一年一度的買年花，在香港文化生活中是一個特別重要的事情，隆重到 「未行花市，唔算過年」的程度。為此，我也不能免俗，用心挑選了一株寓意「大吉大利」的橘子盆栽，作為送給二姊的應節禮物。

我搭地鐵 抵達將軍澳站下車後，走進景桃樓二姊的家中。老遠就傳來各種佳餚香味撲鼻。全家圍坐在一起吃團圓飯是中國人必不可少的春節習俗，美食 之都香港的節慶美食更是令人眼花撩亂，選擇多多。

最能體現當地風俗的卻是香港地道的盆菜。盆菜由一層層不同的食材堆疊而成，包括豬肉、家禽、海味和蔬菜等，盛載於一個巨大的盆中，熱氣騰騰，特別適合親朋好友在過年時共享。

此外，香港年菜重寓意，象徵「團圓」的湯圓、象徵「發財好市」的髮菜蠔豉和象徵「步步高升」的各色年糕，都是年夜飯餐桌上不可或缺的賀歲美食。

在香港過年，還有一件頭等大事要辦，那就是：去黃大仙搶頭香！因為新年的頭柱香功德最大，可以得到神明的最佳祝福！虔誠信佛的二姊，也像當地港人一樣，為祈求新一年吉祥如意，就在吃完年夜飯後，拉著我去黃大仙廟上香。只見人山人海的，裡三層外三層都在排隊等著上香。

在香港有登高祈福的習慣，新年登高，莫過於前往天際100、昂坪360，或乘坐纜車前往山頂祈福。大年初一早上，我和二姊先到端記茶樓享用港點，再去昂坪膜拜天壇大佛。

晚上，我們興趣盎然地觀看了新春活動的壓軸戲「花車巡遊匯演」。這是香港春節的老節目了，除了五光十色的主題花車，國際及本地表演隊伍亦渾身獻技傾力演出，當中包括步操樂隊、啦啦隊、唱歌跳舞和魔術樣樣都有，把歡樂氣氛傳遞給每位觀眾。

香港的春節，既有東方風味又具西方特色，年輕人覺得很古典，老年人感覺很新潮。我在香港過年，在傳統與現代中感受了多元的香港年味，不虛此行。