《老照片說故事》奶奶的上海老宅

奶奶一九四○年代中期建造的老宅子。

國內親人傳來短信，奶奶在一九四○年代中期建造的老宅子已經拆除了，聽到這個消息，不勝惋惜。

我家祖籍上海寶山縣顧村，爺爺排行老大，下面有三個弟弟，是個大家族。一九一二年，爺爺創辦顧村農事小學，顧村因此得名。爺爺有五個孩子，我父親是老二，下有一個弟弟、兩個妹妹。我們兄弟和父母在北京 ，從來沒有見過奶奶，只看過照片。

土改期間，奶奶的房子被收走了，那棟房子是兩層磚瓦樓房，大概有三百平米；當時住著大概七、八戶人家，有自己的院子、圍牆和鐵門。政府那時分配給奶奶的住房就在附近，只有五十七平米，我很難想像那些年奶奶路過自己的房子，看到被別人住著，自己則窩居在小小的陋室，心裡是什麼滋味？

奶奶體弱多病，需要家人照顧，大伯就把她接到在上海閩行家裡同住。一九六六年文革開始了，父親和兄弟姊妹在各自所在的城市都受到不同程度的衝擊。奶奶去世那一天，大伯人在工廠裡接受批鬥，沒機會和母親做最後的訣別，從此天人永隔；父親在接受批鬥後被下放到農村，他和兄弟姊妹們都不能參加自己母親的葬禮。只有我和弟弟是顧家兄弟裡孫輩的男孩子，當時我們家保母尉大媽說得很直白，「老太太闔上眼睛之前，從來沒有見過兩個大孫子，造孽呀！」

二○一四年，顧家大房的孫輩們在弟弟的組織下，開始尋根之旅。堂姊在上海安排了酒店和旅行車，一行十二人從澳洲 、美國和國內各地齊聚上海，探訪顧村學校、麵粉廠、奶奶建的老宅，以及後來奶奶住的房子。奶奶建的老房子因為有人住著，我們想進去看看都不行。看到這些，想像老人家那時的生活，心裡酸酸的，如今房子也已經不在了，只能看看照片，感慨萬千。