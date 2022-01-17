我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

九龍江的回憶

友明

五○年代初，我出生在福建石碼，一個有一千三百年歷史的小城，九龍江緩緩從城邊流過。小時候我喜歡在江邊的小戲台看閩南布袋木偶戲，也喜歡看傳統舞蹈大鼓涼傘，它起源於明嘉靖年間抗倭名將戚繼光軍隊歡慶勝利時的一種群舞，場面壯觀。

每逢節日，石碼街道上有各種文藝活動遊行，大鼓涼傘是不可少的，記得有位領頭打大鼓的，人高馬大，相貌堂堂，邊擂大鼓邊變換舞姿，動作矯健灑脫。一群小伙子在他的鼓點引導下，隨著節拍邊舞邊有節奏地敲打小鼓，粗獷豪放；少女們則舞動造型別致的涼傘，踩著鼓點，翩翩起舞。跳舞的青年男女中，穿插著一對逗樂的老頭和打俏的老太婆，動作詼諧，令人捧腹。我在騎樓下高興地揮著小手，大喊大叫。

每年端午節，石碼有萬人聚集在九龍江江邊看龍舟賽，參賽船隻多達一百多艘，每條船長二十米左右，水手三、四十人，船身分別漆成紅、黃、青、黑、白等顏色，象徵紅龍、黃龍、青龍、黑龍、白龍等。兩岸成千上萬的觀眾熱情地為選手歡呼，在那個人人都要穿灰布的毛裝、喊同樣口號的時代，龍舟賽為單調生活畫上了燦爛的色彩。

六○年代初，石碼剛有自來水，但每條街僅幾個供水點，不能滿足居民需要。石碼的民居幾乎家家戶戶有水井，但多數井水的含鹼量高，不能飲用，只能喝九龍江的淡水，有人從江中自己挑，有的雇人挑。從碼頭到住家步行最多十幾分鐘就可到達，但挑水的人一般選在退潮時，因為這時水更乾淨，可以從長長的碼頭走向江心。常常看到身材嬌小的女人，看似一陣風就會吹倒，卻挑著兩個大水桶，挽起褲子，在水中清閒走著。

婦女在江邊洗衣也是九龍江的景致，因為含鹼量高的井水對衣服的腐蝕性強，所以幾乎所有家庭婦女都要到江邊洗衣服。而我們這些男孩子天天在江畔玩耍，觀賞江上的風景，看人們游泳和打撈河蜆。儘管各種政治運動讓人提心吊膽，但是看到這美麗的九龍江，苦難的心靈似乎有了依託。

文革中的一九六九年，我到閩西山區下鄉落戶，十一年後又回到石碼工作，江水已是泥沙俱下。看著渾濁的江水，我流出的淚水也模糊了，那清澈的江水一去不復返，姑娘們赤著腳，挑著兩個大水桶在水中閒庭信步的姿態，只能永遠定格在記憶裡。

端午節 遊行 游泳

上一則

小雪花的等待

延伸閱讀

四種壯遊人生

四種壯遊人生
漏水、長黴…屋崙老人公寓環境惡劣 驚動警方調查

漏水、長黴…屋崙老人公寓環境惡劣 驚動警方調查
北加屋崙公寓漏水發黴 華老家中戴N95防毒口罩

北加屋崙公寓漏水發黴 華老家中戴N95防毒口罩
爆口角殺妻 狠夫折屍藏桶16小時自首

爆口角殺妻 狠夫折屍藏桶16小時自首

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
圖一：金剛山下咖啡屋的扶桑花。（蔣勳．圖片提供）

歲月無驚

2022-01-13 02:02

不離不棄的朋友

2022-01-11 02:01

早睡早起沒朋友

2022-01-09 02:03
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02

牛肉滷麵

2022-01-12 02:00

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣