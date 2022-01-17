五○年代初，我出生在福建石碼，一個有一千三百年歷史的小城，九龍江緩緩從城邊流過。小時候我喜歡在江邊的小戲台看閩南布袋木偶戲，也喜歡看傳統舞蹈大鼓涼傘，它起源於明嘉靖年間抗倭名將戚繼光軍隊歡慶勝利時的一種群舞，場面壯觀。

每逢節日，石碼街道上有各種文藝活動遊行 ，大鼓涼傘是不可少的，記得有位領頭打大鼓的，人高馬大，相貌堂堂，邊擂大鼓邊變換舞姿，動作矯健灑脫。一群小伙子在他的鼓點引導下，隨著節拍邊舞邊有節奏地敲打小鼓，粗獷豪放；少女們則舞動造型別致的涼傘，踩著鼓點，翩翩起舞。跳舞的青年男女中，穿插著一對逗樂的老頭和打俏的老太婆，動作詼諧，令人捧腹。我在騎樓下高興地揮著小手，大喊大叫。

每年端午節 ，石碼有萬人聚集在九龍江江邊看龍舟賽，參賽船隻多達一百多艘，每條船長二十米左右，水手三、四十人，船身分別漆成紅、黃、青、黑、白等顏色，象徵紅龍、黃龍、青龍、黑龍、白龍等。兩岸成千上萬的觀眾熱情地為選手歡呼，在那個人人都要穿灰布的毛裝、喊同樣口號的時代，龍舟賽為單調生活畫上了燦爛的色彩。

六○年代初，石碼剛有自來水，但每條街僅幾個供水點，不能滿足居民需要。石碼的民居幾乎家家戶戶有水井，但多數井水的含鹼量高，不能飲用，只能喝九龍江的淡水，有人從江中自己挑，有的雇人挑。從碼頭到住家步行最多十幾分鐘就可到達，但挑水的人一般選在退潮時，因為這時水更乾淨，可以從長長的碼頭走向江心。常常看到身材嬌小的女人，看似一陣風就會吹倒，卻挑著兩個大水桶，挽起褲子，在水中清閒走著。

婦女在江邊洗衣也是九龍江的景致，因為含鹼量高的井水對衣服的腐蝕性強，所以幾乎所有家庭婦女都要到江邊洗衣服。而我們這些男孩子天天在江畔玩耍，觀賞江上的風景，看人們游泳 和打撈河蜆。儘管各種政治運動讓人提心吊膽，但是看到這美麗的九龍江，苦難的心靈似乎有了依託。

文革中的一九六九年，我到閩西山區下鄉落戶，十一年後又回到石碼工作，江水已是泥沙俱下。看著渾濁的江水，我流出的淚水也模糊了，那清澈的江水一去不復返，姑娘們赤著腳，挑著兩個大水桶在水中閒庭信步的姿態，只能永遠定格在記憶裡。