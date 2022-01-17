我明白二姆的難處，那陣子村北頭的小賣部每天從鎮裡食品站進貨的豬肉很少，上午就賣完，何況她不一定有肉票；可以斷定，這就是二姆待客的「最高級別」。我和阿來假裝熱情地讚美「好吃」。其實，她說的「吃飽飯」也是誇大，我和阿來舀了第二碗，鍋就見底；媳婦使勁刮，鍋底呱呱響，把鍋巴全撈出用熱水泡了，婆媳每人半碗。

吃過飯，阿來和我再三道謝，在村頭目送阿來遠去，我的心頭翻江倒海。這頓飯帶給我的震撼太大了，因為二姆是我們這個人口八百多的大村裡，無可置疑的「首富」；她的兩子兩女，五○年代先後去了香港 ，六○年代移民美國或加拿大，都已成家立業。只有次子在家鄉娶親，以便照顧母親。

村人這麼計算，四個兒女每人每年寄二百美元，折合人民幣是兩、三千元，一個生產隊所有社員累死累活一年，也未必賺到這個數目。二姆自己也以「闊綽」自命，村裡一位常常替她跑腿、用單車接送她去鎮衛生院看病的後生，被她認作「契仔」（乾兒子），要買一輛二手單車，錢不夠，她資助六十五元，到處宣揚。連她待客都這麼寒酸，占人口絕大多數的窮人，「連買鹽的錢也沒有」的人家；數九寒冬打赤腳，腳跟裂出一道道血口的孩子，如何活下去？

然而，比窮和餓更驚心動魄的是農民的忍耐力，北方描述挨餓的人家用「揭不開鍋」；我這時才醒悟，「揭不開」，不只「鍋裡沒有食物」這一層意思，還因為鍋裡的食物太丟人，不能「給人看」。就此，我明白禾堂裡談笑風生的中老年婦人，她們出門前也許只喝過一碗稀得不像話的粥，也許連米也沒有，只有番薯、芋頭。春荒三月，最流行的是一鍋沒有油星子的豆角葉，然而她們一律不願意暴露，反正餓也是一天，飽也是一天，上床時肚子咕咕叫，忍一下，讓蚊子叮一夜，明天醒來又是一天。

在共同貧窮的制度下，窮在台面上，在貧下中農代表大會上，在「憶苦思甜」大會上，是光榮的；面臨當兵、招工、及等或去城裡當臨時工，若要經官方批准，台面上會拍胸口說：「咱家三代貧農骨。」可是在日常生活上，愛面子的傳統依然被堅守著，窮讓人知道就被看不起。

把握這一普遍心理，我理解禾堂幫以出言尖刻、討人厭的陳娣。一次，她聽見我家面北的「小門口」地上有淒厲的鳥叫，拋下趕雞的竹竿前去查看，原來，一隻乳燕從簷下的巢摔下來了。她小心翼翼地把沒長毛的小燕子放在掌心，請求我從家裡扛來一張凳子，她爬上去，把燕子放回巢裡。

她腿腳不大俐落，我要她把乳燕交給我，她不肯，理由是「沾了太多手氣，母燕會嫌棄牠的孩子」。她舉起燕子時，我站在側目看，她被褐色的田垌和秋日的藍天襯托著，姿態有如天使 ，她的出發點說是「愛小動物」未必貼切，該是移情。所有讓她忘卻堆積於眼前痛苦的事，只有力所能及，都會興致勃勃地幹，一如她們「逗」我家文文。

七○年代初，冬至那天大早，鄰村的管水員在田間巡查時，看到一個女子倒臥在水閘旁；水閘和我的村子只隔一個叫「江嘴」的山坡，消息傳開，幾個村子譁然。人們都湧去圍觀，我們村的人也去了，一看就說是彩她媽。

彩她媽是曬穀幫裡的骨幹，我天天進出家門，都和她打照面，她不愛說話，我打招呼，她點點頭，幹活從來不偷懶。昨天早上她還出勤，神情不對，說頭疼得要命，禾堂的嬸母讓她回家躺躺。她下午沒有出工，大家沒在意，為什麼突然走了呢？而且在村外，旁邊是水聲潺潺的小河，是自殺還是他殺？那是深秋，身子單薄如她，野外逗留一個晚上，凍死的可能不可排除。

這個天大的疑團，最後由公社政法部辦案人員破解了：她是被嚇死的。那一年年初，彩她媽找她常常光顧的算命先生排「新年八字」，那先生的「鐵口直斷」居然是：她今年在劫，重九是一劫，如果過得去，還有第二劫，冬至。可恨這先生嫌她老是砍價，故意嚇唬她，沒說「過了冬至」又怎樣，就此打住。從此彩她媽害了嚴重的心病，老想今年死定了，過了重陽節更加恐慌，冬至前一夜發了瘋，半夜跑出去，最後倒在閘旁的草地上。

村人對這一說法眾口紛紜，無論哪一種死法，於她都「不合理」，要解釋得通只有一個病因，心肌梗塞。但辦案人沒興趣深究，只要不是他殺，怎麼死都行。農民們的生和死都艱難，教我驚駭的是，悲劇從來在屋內上演，不會輸出到禾堂上。從挨餓到水腫到奄奄一息到去世，從小病到大病到兩腿一蹬，都在「底子」，「底子」無不以厚重的「面子」作為偽裝。

二○一六年秋天，我和老妻回到村裡祭祖，村前的田野被剖開，橫過一條高級公路。村裡的禾堂從南到北連成一片，排水溝都改成暗渠，安裝在水泥地下方；一眼望去，「村面」是平坦的青灰色，整齊誠然整齊，但沒多少生氣，村子因人口銳減，更加冷清。

我去國三十多年，村裡從前怎麼也種不活榕樹，如今，池塘邊有了兩棵，二十年前栽的，早已成蔭。我每次回鄉必祭奠，作為「土地之神」象徵的「社壇」也在蔭下。這次也一樣，我擺開三牲祭祀時，碰巧榕樹下坐著幾位鄉親，其中一位臉如核桃 ，皮膚極黑，想不起是誰，疑惑間她笑著說：「我是罩他媽。」她告訴我，今年八十九歲，她又向我提起文文小時候的趣事，我不願多談。

禾堂，就這樣留在我的記憶裡。

➤➤➤懷念的禾堂（上）

➤➤➤懷念的禾堂（中）