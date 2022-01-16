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《老照片說故事》三個第一次

文、圖／王繼起
第一次穿上國內名牌T恤。
第一次穿上國內名牌T恤。

一九九六年暑假，我和初三老師登黃山時，同事給我拍了好多照片，我唯獨選出這一張裝在相框裡，放在書架上，因為這是我第一次穿上國內名牌T恤。一九九三年，女兒考進大學，我侄女婿張世利先生送的禮物中就有這件T恤；女兒穿了幾天，覺得太大，就轉送給了我。學校有聚會或者旅遊時我才穿，年輕的老師笑著說我是「老時髦」；每次穿後都是妻子用雙手搓洗後晾乾，怕用洗衣機洗壞了。

一九九四年正月初二，侄女一家給我拜年，侄女婿告訴我果籃中有一個檸檬，我聽說檸檬很貴，從沒吃過；青黃的外皮像橘子，皮剝不下來，和果肉分不開，手上都是檸檬水，還以為是甜的呢，舔了舔，酸死了，全扔了。他知道後，又送來一個，告訴我可以切片泡水喝。

他見我平時工作早出晚歸，一九九五年給我買了一輛明星牌輕騎摩托車，比自行車矮、穩當。我第一次騎著摩托車上班，身邊騎自行車的都看我。進校後，老師們都圍過來看，當聽說是侄女婿送的，都驚訝不已。

侄女婿自己很勤儉，他毛衣裡面翻出的襯衣領子總是乾乾淨淨的，是侄女用單位發的勞保藍色袖套改做的。一九九九年，正當他的事業蒸蒸日上時，不幸英年早逝。想起穿名牌T恤、吃稀罕檸檬、騎時髦輕騎的往事，我永遠銘記他給我帶來的三個第一次。

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