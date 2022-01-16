陳娣。她年過五十，沒生育，因為結婚不到一年丈夫就去了南洋，很快斷了音訊，至今生死不明；村裡極少人知道她丈夫的名諱，只好從記分員每天出工時點名的做法，叫她的正式名字。

禾堂的嬸母除了突遇下雨襲擊等狀況，晴天要幹的無非是趕雞、用風櫃除去穀子裡的雜物，大白天事不多。阿湛因為走動不便，端坐成稻草人，以超長竹竿橫掃，再厲害的母雞也只好咯咯逃開，後面跟著唧唧叫的大群黃毛雞雛。

時隔四十多年，我和老妻常常談起禾堂，是因為孩子。兒子文文六歲以前在村裡住，五歲起去鄰村上耕讀班。禾堂裡人愛捉弄他，罩他媽尤其經常起鬨。

「文文啊，你遲到了。」罩他媽說。「沒有，才九時十分。」文文回家瞄了一眼大掛鐘，回來報告。耕讀班的上課時間是十時三十分。「你嬤嬤故意把鐘撥慢一個小時呢。」文文信了，怒氣衝衝地回家。他的嬤嬤患強迫症，每天關上臥房的門，躲在裡頭數鈔票或不多的首飾，文文找不到人，就敲臥房門。

母親對兒女極嚴厲，換上我們叨擾，必被罵個狗血淋頭，但這唯一的嫡孫她不敢惹；他太野了，門若遲遲不開，文文就去門外撿一塊磚頭砸，這後果我母親是明白的，所以馬上開了門。「我要吃飯。」「太早了。」「妳騙人，我遲到，老師會罰我。」母親指著掛鐘說，「看到嗎？」還有一個多小時。「不，不，」文文撒潑，在地上滾。嬤嬤終於屈服，做飯給他吃。母親把寶貝孫兒送去上學後，路過禾堂，本來要興師問罪，但對著一個個笑臉，心軟下來，苦笑著對大家說：「拜託，不要糊弄這小子，他太好騙了。」

蓮她媽也有鬼點子，她嚴肅地告訴文文：「你嬤嬤放在那裡曬的蝦乾，我過一會要拿回家。」「我家的，妳憑什麼拿走？」「我家沒有，你家有，公平嗎？」蓮她媽的論調是妻子後來笑著複述給我聽的。我大笑說，該送她去黨校教書，馬列的精髓不就是「平等」嗎？

文文不會辯駁，但明白一個道理：我家的就是我家的。他把盛蝦乾的簸箕捧起，走進我們的臥室撩起蚊帳，把它放在被子裡，蓋起來。他嬤嬤關著臥房門，在裡面磨磨蹭蹭，並不知道。太陽下山，母親出來收簸箕，看不到蝦乾，一問是文文拿走的，到處找，逮住這小子審問，他揭開棉被拿出來。晚上睡覺時一掀被子，蝦乾濃烈的腥味撲來。

如今談起這些，我和老妻不免傷感。文文如今四十六歲，是兩個兒子的父親，老大八歲，老二近四歲，後者快到乃父天天被「禾堂幫」捉弄的年齡。那年代，如此貧困、無望，可是「年輕」給了它靚麗的底色。

禾堂上的鄉親，直觀地教會我怎樣瞭解中國的農民。

鄉村的貧困遠在我的想像力之外。酷暑天，阿湛赤裸著上半身，只戴一頂邊沿脫線的笠帽，軀幹歪斜，嶙峋瘦骨，活脫是蒙上皮的骷髏。暗色的肌膚，觸目的是紅色斑點，手和臉少說也有數千，我問他是不是皮膚病？他說，「不是，蚊子咬的」，原來他一輩子沒用過蚊帳，而夜間的蚊陣是足以把人血吸光的。

社員們出勤，照例是笑哈哈的，禾堂裡的人，也沒誰哀嘆窮和病。有一次，一名和我一起在小鎮長大的玩伴，叫阿來，一九六八年城鎮青年下鄉，阿來貪圖有工資拿，去海南的軍墾農場當割膠工。一九七八年，知青陸續回城，他知道我在管職工調動的縣勞動局做事，找上門來；我在家裡接待了他，聽他談了情況，答應回單位以後瞭解相關政策再行答覆。這些都是場面話，他此來不過是要我走後門，把他調離窮山惡水回到家鄉，我哪裡有這權力？

他推著單車告辭，我陪他往村口走，經過第二生產隊的禾堂，他被一位曬穀的老年婦女截住，老太太年過六十，丈夫排行第二，中年及以上的村人都叫她「二姆」，小字輩像我家文文叫她「二婆」。二姆認出客人，大呼小叫，原來二姆的丈夫生前在小鎮郵局當局長，不到三十歲就病死了；從此，二姆把所有「郵政 局的人」都當成親人，而阿來的父親是現任郵政局長，阿來下放前就隨父親到這裡作過幾次客。二姆把活計撂下，扯著阿來的衣袖，要他去家裡坐。

出於禮數，二姆「不准」我離開，在破舊屋子的酸枝椅上坐了一會，二姆的媳婦出勤回來，二姆吩咐她，「來了兩個貴客，吃過飯才走」。阿來說不必客氣，作勢站起，二姆生氣，按住他的肩膀說：「你從海南島來，我不招待，不給郵政局的人罵死？」

二姆的媳婦不到四十歲，強壯敏捷，在灶台忙碌一陣，招呼我們就座，廚房裡的小型八仙桌，四個人各據一方。二姆拿起筷子說：「不好意思，冒送吃飽飯吧！」鄉下人例行的客氣話，哪怕是水陸八珍齊備也這麼說。我看桌上，心涼了一截，三個最小號缽頭（劣等陶器，上黑釉，十分粗糙）分別盛著鹹菜、白菜和鹹魚，一點肉末都沒有。

➤➤➤懷念的禾堂（上）

➤➤➤懷念的禾堂（下）