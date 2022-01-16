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山泉水稻

謝光明

冬天，開車去江西婺源溪頭鎮一個山坡上的村莊吃「殺豬飯」，這裡並不是風景區，景色卻很美，一幢幢新式小洋樓和舊的徽派農房散布在山坡上；山坡一層層梯田疊加而上，像一本厚厚的農事書籍。

家家戶戶、房前屋後和田畦裡種植著三三兩兩的果樹，站在農家門口，眼底空曠悠遠，腳下是深谷人家，對面是大山密林；遠處連綿群山海浪般托舉著一輪太陽，充滿了鄉村的清新自然與恬適安靜。

吃飯的時候，都是大碗大盤的農家菜，沒有過分的顏色，只有自然的味道。接待我們的男主人中等身材，外號「老五」，說話語速比較慢，動作卻很靈活，身體硬朗，是個淳樸實在的江西老表。當他從熱氣騰騰的一口大鍋裡端出飯甑時，米飯的稻香味瀰漫滿屋，我們每個人都比平時多吃了一碗。「為什麼你家的飯這麼好吃？」飯後，有人不解地問老五。老五憨厚地說：「種莊稼跟養孩子差不多，要捨得花精力和時間培養的。」

老五每年在家門口種十幾畝水稻，他種的田盡量不用化肥農藥，收割下來的稻米部分留給自己和城裡的孩子吃，吃不完的就賣給別人。其實他種的水稻再多也供不應求，經常有外地人慕名前來想買。山坡上沒有水，種田的水是從山彎裡引來的山泉水，老五稱之為「山骨水」，是大山骨髓裡流出來的水。

水源不多，要倍加珍惜，老五每天早晚都要去田裡「看水」，堵住水渠的滲漏，扒開水渠裡樹葉的堵塞。山坡上的梯田，拖拉機上不去，只能用耕牛犁田，人工蒔田，請人收割。聽完老五介紹，我擰開門口的水龍頭，一股清澈的泉水流出來，自來水也是老五從山彎用水管引來的。水稻的品質和土地、水源、光照都有關係，我想，如此潔淨的泉水灌溉出來的水稻，米飯好吃也在情理之中，就問老五，「為什麼不種兩季呢？這樣可以增加收入。」

老五擺擺手說：「不行，立秋後水氣下沉，山裡的田保不住水分。且土地跟人一樣要休息，人不能貪心。」土地也需要休息？我似懂非懂，望向那一片平整的梯田。一塊塊不規則的稻田，就像一群熟睡的漢子，睡姿千姿百態，收割後留在田裡的稻蔸，就像夜空中的星星，陪伴著他們。

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