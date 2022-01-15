方閔

家鄉位於珠江三角洲北端，村子的格局大抵近似，具備三個附加元素：池塘、禾堂和林子。池塘在前，禾堂位於屋子和池塘之間，組成「村面」，屋子排得越齊整，禾堂越大，「面子」越有氣派。林子中栽植樹木或竹，俗稱「後門」，可見都在村子背後。可惜，一九五八年大躍進中的土法煉鋼潮，所有村子的樹木都被砍下送去燒炭，炭用來燒土高爐，煉出毫無用處的「渣」。從此，我們村莊的後門被鳳尾竹遮蔽，後來只剩俗稱為「莨古」的帶刺植物。

那年代，禾堂只是空地，禾堂和巷子交接處不可缺少的小路也遭了殃。小路的功用是跨越從巷子伸出的所有排水溝，讓單車和雞公車（獨輪車）通行；在擅長放大話的「衛星」時期裡，全部青石板被撬起，運去築水庫，換上凹凸不平的劣質石料，進出村子的單車給顛簸得差點散架。

禾堂又名「塘基頭」，指的是方位。上世紀五○年代初，合作化運動之前，這些空地是公用的曬穀場地。家家戶戶有直徑五、六尺的圓形竹器，底部平坦，是超大型的「簸箕」，鄉人稱為「渦」，不知有沒有這一古字？我家在鎮上開文具店，鄉裡有一片稻田，秋收時節全家都出動。我那時不到六歲，記得父親戴笠帽，向禾堂上的瓦甕舀清明茶喝的模樣。穀子收回來，攤在渦裡，所有的渦都放在禾堂，從碉樓上往下看，有如一個個「渦圈」。穀子進倉後，渦掛在廳堂牆壁特製的木架上，一個個錯位疊加，一面牆壁可掛十多個。

自從土地歸了集體，單幹的權利被剝奪，光長雜草的禾堂先後鋪上水泥。一條村莊畫為三個生產隊，禾堂各有歸屬，而生產隊都窮，買水泥的錢一時之間籌不齊，所以水泥沒有連成一片，一個禾堂和一棟房屋等闊，以排水溝為界。

我家的祖屋位於巷子口，是第一棟，屋旁就是禾堂。我在小鎮長大，然後進縣城讀了八年中學，直到二十歲那年回村裡當知青，才逐漸懂得「禾堂文化」。

從前的村莊，有三個公共場所：俗稱「散仔屋」的某單身漢住處、俗稱「書館」的私塾，以及碉樓。有古老榕樹的村子多一處榕樹頭，我的村子沒榕樹，但上世紀四○年代標新立異，池塘中央的亭子是十多位父親在美、家境優裕的「金山少」湊錢搭建的，用來合奏樂器。

明月夜，二胡主奏，班卓、月琴、嗩吶和揚琴伴隨。樂隊的靈魂人物掌板，是外村請來的，請一頓夜宵就是酬勞；賈寶玉的「偷祭瀟湘館」以稍顯沙啞的平喉唱出，夾雜著風流自賞和悲涼的曲調，盤旋在月影粼粼的綠水上；全村側耳，以為從哪個戲班請來「花旦」。次日才曉得，是村裡的某少男從省城隨戲班「大老倌」學藝歸來的最初亮相。

土改後期，亭子被拆。進入六○年代，集體化把鄉村折騰得奄奄一息，文化氣息蕩然無存，人人只求活命。亭子只倖存在老一輩的言談中，連帶展示金山少的形象，一色氈帽、白西裝、三接頭黑皮鞋，從小鎮飲茶談笑而歸，每人手裡挽著一尾鱅魚或臘腸。

我當知青時，村民聚會之處只剩下禾堂，露天的禾堂也只在夏天夜晚才熱鬧。到了寒冬，男人們如果嫌家裡太憋悶，只好鑽進村南頭的「鬼仔店」，鬼仔店是指公社供銷社開的零售店，因是壟斷經營，態度和貨物品質都差勁，所以有這一外號。

晴好的夏夜，全村老少傾巢而出，聚集在禾堂上，矮凳、籐椅、微型炕床、席子，應有盡有。上文說及的用於攤曬穀子的渦，也從家裡拿出一隻，放在禾堂，孩子們躺在上面齊唱童謠：「春花李，李樹頭，阿媽妳莫愁。踏轉明年擔得水，再過兩年睇得牛。」竹篾涼爽滑膩，繁星飛成煙花。

我有七年住在村裡，禾堂納涼算得上鄉村記憶中，極為有限樂事中的一樁。在相鄰公社的供銷社當售貨員的父親逢休息日回來，白天手腳絕不會閒著，踏縫紉機織賣給收購站的抗洪草包、做飯、修豬舍、砌水缸、和別人說話，手也不會停下一刻。

到了晚間，即使有電燈，也因瓦數太小看不清楚活計，這時父親便加入禾堂的「龍門陣」，我和父親的交流只有在這場合才從容痛快。他是急性子，搖葵扇也下大力，嗓門又高，父子常常抬槓，他出言無忌，與兒子辯論也加上「媽的」一類粗字。旁邊的村人暗地笑他，他不知道，我也不好意思糾正。

稻田每年種兩造。夏收和秋收以後，禾堂派上用場，生產隊隊長分配，幾位婦女負責曬穀。禾堂上鋪下金燦燦的穀子，烈日暴曬下熱氣蒸騰，充滿野草味；不是香，而是難以言明的「土氣」。曬穀是輕活，強勞力撈不到。奇怪的是，大家在高溫 下站在田裡割稻，雙手拿起一捆捆割下的稻子，往禾桶裡死勁打以脫粒之際，並不是所有老弱社員都有在屋簷下享受涼風，不時走到禾堂用竹竿扒扒穀子的福氣，但沒有人埋怨生產隊長偏心，不是不敢，而是出於農民沉默地接受既成事實的天性。

禾堂就在我家大門旁邊，出入必經過，我和負責曬穀的嬸母很熟。鄉村的婦女都有姓名，但沒多少人知道，最曉得底細的是記分員，曬穀「專員」有以下幾位：

蓮她媽。女兒阿蓮遠嫁，極少回來看母親。蓮她媽微胖，早年傷了腰椎，走路時腰彎成四十五度，男人開玩笑說她背孩子像躺在床上，不用揹帶也穩當。她確實是難得的義務保母，我的一雙兒女也被她揹了多次。

彩她媽。苦命人，丈夫和孩子都很早去世。她高個子，極瘦，身體薄似門板，皮膚黑如檀木，從來不笑，總是默默地幹活。

阿湛。唯一的男人，才四十出頭，老實厚道。母親於一九五八年大躍進期間進山挑泥築水庫的堤壩，山頭坍方壓壞了大腿，從此癱瘓，母子相依為命，極為貧苦。阿湛害嚴重的風濕病，要拄拐杖走路，生產隊長為了讓他領到工分，安排在這裡。

罩他媽。丈夫外號「牛仔」，年輕時以力氣大著名，公社食堂「放開肚皮吃」不久後就斷糧，牛仔被活活餓死。長子阿罩參軍。她的綽號叫「大快活」，有她在，禾堂的笑聲不斷。

➤➤➤懷念的禾堂（中）

➤➤➤懷念的禾堂（下）