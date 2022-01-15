《老物件情懷》貝多芬交響樂磁帶

貝多芬交響樂磁帶。

一九九五年五月，我逛南京新華書店時突然看到有賣貝多芬交響樂 磁帶，售價八十二人民幣，正在學鋼琴的我欣喜若狂，趕緊掏出家父給的一百人民幣買下一盒。

貝多芬著名的九首交響樂由奧地利著名指揮家赫伯特·馮·卡拉揚指揮，英國 倫敦愛樂樂團演奏，之後由江蘇音像出版社受權出版發行；按第五（命運）、第二、第三（英雄）、第九（合唱）、第六（田園）、第八、第四、第七和第一的順序，外加「愛格蒙特序曲」和「科里奧蘭序曲」，分別錄製在六張磁帶上。

自從買下貝多芬交響樂磁帶後，我便愛聽貝多芬的交響曲，而且不管是從南京到上海，還是遠渡重洋來美國，這盒磁帶始終陪伴左右。在上海學醫時，有時晚上躺下便在交響樂聲中入睡，雖然當時我對命運、英雄和合唱交響曲更感興趣，有時也聽田園交響曲以及兩序曲。

來美國以後，因家中沒有錄音機，便將磁帶收藏在抽屜裡。這次聖誕節 前終於買了一台錄音機，我在聖誕節當日熟悉使用後，興奮地拿出壓箱多時的貝多芬交響樂磁帶，放進第三盒磁帶，終於聽到睽違近二十年，但又非常熟悉的「第九交響曲」的美妙旋律，幾乎流下淚來。興奮之餘，乾脆一口氣放另外五盒磁帶，聽完所有交響曲才過癮。