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母親的摯友

明晰

雖然隨著網路興起，每逢聖誕佳節，不再需要忙著寄聖誕卡，而是以電子賀卡代替，我還是會給不常聯繫的朋友致電，賀節敘舊，沒想到去年竟意外收到大病初癒的王媽媽來電，再聽到她清朗的京片子，簡直恍如隔世。

自從去年春天她被診斷出第四期胃癌後，住院加上一連串的化療，讓過去定期代替母親致電問候王媽媽的我，只敢跟她女兒聯繫，追蹤近況。

聽她女兒說，雖然化療副作用很大，好在第四次做完，堵住胃通往小腸幽門口的腫瘤就少了三分之二；等到十二次療程完畢，腫瘤已完全消失，她只有感恩，上帝帶王媽媽走過死亡的幽谷。

王媽媽說，病榻上看到我寫弟弟因為罹患新冠肺炎入院，她立刻轉告女兒們為他代禱，而文章見報時，弟弟已經不治，她更數度哽咽落淚。

她最記得乖順的弟弟，小時候曾奉母命去給來訪的她買瓜子，王媽媽實在不解，弟弟怎麼會不打疫苗，以致提早辭世呢？

為了姑隱其名，半年前，我更換不同的筆名投寄報端，很好奇王媽媽怎麼看得出是我寫的？

她說她已經很熟悉我的文筆，更何況與母親大半個世紀的交情，她們無話不談，我們家的事她瞭若指掌。的確，母親雖然交友廣闊，由於跟王媽媽有共同的信仰和愛好，只有跟她最推心置腹，相濡以沫。

王媽媽說，看到我寫雙親的文章，往事彷彿歷歷在目，想當年不管是她到我們家，或者母親往訪，彼此都要十八相送；走到眷村的小溪旁，意猶未盡，又能站著聊好久，也不嫌累。

生病前，王媽媽還剪下我寫的每一篇文章，準備集結剪貼成冊寄給我，不禁深自慶幸母親有此摯友，不僅伴她大半生，還恩澤我們。希望天佑王媽媽，讓我能有更多的機會，「聽君一席話， 勝讀十年書」。

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