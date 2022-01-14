《老物件情懷》戲迷的收音機

京劇名家唱腔的磁帶。

我從五、六歲開始，就跟著在山東博山報恩寺小學當老師的遠房五姊秦蓮芳學唱戲。上課時她是我的啟蒙老師，課餘時她愛唱老生戲，且唱得特別好聽，我就跟她學哼幾句。當時學唱的京劇 ，一齣是「馬前潑水」（亦叫朱買臣休妻）的唱段，另一齣是「蕭何月下追韓信」的唱段。五姊雖然教我的戲不多，卻使我喜歡上了京劇，後來我在家就讓母親開啟父親的戲匣子（即手搖唱片機），跟著唱片又聽又學。

聽到好聽的戲，每次都要反覆播放好幾遍，從那時開始，我已經聽戲聽上癮了。父親的唱片需用鑽石針播放，找不到鑽石針就沒法放著聽；我見別人從破舊的玻璃絲畫上，弄下一根細細的玻璃絲，在煤油燈上一燒，就燒出一個比小米 粒略大的圓球，小心翼翼地把玻璃絲卡斷，按在唱機頭上即可替代鑽石針。

我照著葫蘆畫瓢，也學會了用玻璃絲替代鑽石針放唱片的辦法，幾乎每天都要聽幾段名角唱的摺子戲。

上世紀五○年代初，程豔秋先生到博山和濰坊等地唱戲，恰巧我家同時也住過博山、後搬到濰坊。在博山期間，他在進德會大戲院上演最有名氣的「鎖麟囊」，連演數日坐無虛席，當時我沒有收入，無錢買票，天天設法去蹭戲。程派戲的唱腔讓我如癡如醉，我們搬家到濰坊後，我在織布廠當學徒，有了點微薄收入，傾近兩個月的薪水，連看程豔秋最著名的「鎖麟囊」和「荒山淚」兩場戲。

文革時期的八個樣板戲看俗了，九○年代初，為了聽我喜歡的戲，我買了這個可以收聽戲曲和播放磁帶的收音機，以及京劇名家唱腔的磁帶，有空時我就用收音機聽戲，這也成了我主要的愛好之一。隨著電子科技的發展，這個收音機已被輕巧的智慧手機所取代，收音機也該退休 了。