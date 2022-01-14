五○年代末，花生瓜子、年糕糖果等零食也要憑票供應，那時我們家兄弟姊妹有的在外地工作，過年要回家看爸媽，還有鄰居朋友們的來往，媽媽說： 「還是要辦點零食年貨吧，大家熱熱鬧鬧。」

那一年深秋，媽媽做了零食年貨的準備，每當炒菜要煮老南瓜時，就把籽挖出來洗乾淨，攤到竹篩子裡，並放到小院子去晾曬；遇到有小雨就移到屋簷下，擺兩條長木凳，把竹篩搭在凳子上，媽媽還囑咐我走路時別碰倒了。我很小心，每次都繞開竹篩走，不過有時也會抓幾粒吃。有一次突然大風，篩子歪斜了，撒了一些南瓜籽在地上，媽媽連聲說「可惜了」。

媽媽晾曬南瓜籽，每天要搬出搬進，然後把每次曬乾的南瓜籽，用草紙一包包地包起來，再放到一個大瓦罈裡收藏。罈內的底部放了一坨坨生石灰，那是在郊區的石灰窯向燒窯師傅要的，石灰也不值錢。食物放進石灰罈裡保存，不回潮，不生霉，也不怕生蟲。罈的封口是用一個小布 代裝上河沙或穀粒做的蓋子，密封不透氣，媽媽的石灰罈是零食的儲藏箱。

曬紅薯片也是媽媽準備的零食。我陪媽媽到糧店，用糧冊買了按人口搭配兩斤糧的紅薯，一斤糧可以買八斤紅薯，那是在紅薯多的季節；在乾旱時，一斤糧只能買五斤紅薯。媽媽把紅薯切成小顆粒，摻和著大米煮飯吃，還留下一些蒸熟，待冷卻後切成條狀或片狀，也是放到竹篩子裡晾曬吹乾，再放進石灰罈裡收藏。

那天我跟著媽媽在糧店排隊，看見媽媽從口袋裡掏出小布包，慢慢地打開幾層，裡面又是一個紙包，然後從紙包裡拿出兩張糧票；她說這是我大哥回家探親時留下的五斤全國糧票，媽媽又拿出戶口本，說買兩斤麵粉。這時我才知道，麵粉不是誰都能買得到的，要糧票，還要戶口本上寫著北方的籍貫，這是對北方人的優待，媽媽說有了麵粉可以油炸零食。

快過年了，我跟著媽媽去市集，擺地攤的路邊有一些小菜、野果、柴火、木炭。我記得那次媽媽發現有個老大爺的竹筐裡擺著幾個乾玉米棒，還帶著長長的鬍鬚；大爺說一角錢一個，去年只要三分錢一個，媽媽還價八分，買了四個，回家後，我幫著搓下棒子上的玉米粒。

到了農曆二十八日晚上，媽媽拿出一罐山茶油準備炸零食，那時山上的茶籽樹多，每年茶籽成熟的深秋季節，茶林裡有很多樹上掉下來的茶籽，都成熟得裂了殼，露出了黑褐色茶籽。那時山民允許城裡人進山撿茶籽，我和媽媽拿著一個布袋，和鄰里們一起去茶山，兩天共撿了十五斤多。

茶山下的小溪邊有個水碾油榨房，城裡人撿了茶籽不用自己曬，直接拿到油榨房換油，我們換了四斤茶籽油；沒想到，到了第二年，茶山乾旱沒結籽，居民憑票換物的日子到來，茶油就顯得很珍貴了。

媽媽每年還用西紅柿和各種水果做出蜜餞和柚子皮糖，鄰里們都說是最好吃的零食。媽媽把活動爐子提到屋裡，那是用廢洋鐵皮桶做的煤灶，桶裡是用斷磚和黃泥砌的灶牆，燒煤炭時火很旺，煤炭是我和二哥去電廠廢煤渣裡撿的。

媽媽架上油鍋，我坐在一旁幫忙，發酵的半發麵在媽媽的擀麵杖和手工配合下，做出了貓耳朵、蘭花根、小吊環和各種動植物模樣，有的放了一點糖，有的放了鹽。投進沸騰的油鍋裡，瞬間變得金黃；炸完麵食，炒完南瓜籽，媽媽就把我們在河岸篩選的大顆沙粒倒進鐵鍋裡，再灑上一點當年產的桐籽油。待鐵鍋裡的沙粒炒熱油亮後，又倒入曬乾的紅薯條片，薯條片在熱沙鍋裡翻動變得淡黃光亮，還有那玉米粒，炒得爆開了雪白的裂口。媽媽每做出一種花樣，都會給我嘗味，麵食的酥鬆香脆，新年的喜氣，都滲潤著媽媽期望的幸福味。

如今的零食年貨多採用現代配方、機械操作了，市場上出現眾多零食專賣店，有「零食優選」、「零食很忙」、「零食量販」、「多多零食」、「兒時零食」等，都在呼喚小時候的情感。若媽媽還健在，我們可開一家民間「手工零食」店，一定火旺，讓年輕一代品嘗土法製造的傳統零食，體驗懷舊的快樂。