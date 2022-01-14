兒時過年，母親曾提醒我們五個子女：「過年期間不許動火和針啊。」我們一同出現疑惑：「為啥呀？」母親沒有解釋，只是回答：「是老祖宗留下的規定。」

既然是老祖宗訂下的規定，那就照著做吧。於是，母親提前做起了過年不動火準備，不動火是指煎炒烹炸之大火，餾菜熱飯的小火尚可；按照東北家鄉忙過年的歌謠：「二十八，把麵發，二十九，蒸饅頭。」母親連續忙碌兩天，蒸製了兩大鍋饅頭、糖三角，炸製了兩盆小麻花、小油條。

這些食物均是我與弟妹平日難得一見的，剛出鍋時特別光鮮亮麗，大饅頭雪白，上面黏著一顆鮮豔大紅棗；糖三角稜角分明，宛如一顆顆的精美三角星；小麻花、小油條玲瓏剔透，各個閃爍金燦燦的光亮，讓人食指大動。

就在我們垂涎欲滴時，母親只挑出幾個掉邊斷角、瘦小枯乾的饅頭、糖三角及麻花、油條，端上晚飯餐桌，其餘小心翼翼裝進布口袋，鄭重其事告訴我們：「過年不動火，這些食物留著過年期間吃。」說完，送到窗外護欄「天然大冰箱」冷凍起來。

大年初一，吃過年三十蒸煮的餃子 之後，午餐和晚餐，全家人開始吃留存的冷凍食物；沒想到，餾熱後的饅頭、糖三角以及麻花、油條，不僅退卻了喧騰誘人的模樣，也沒有了剛出鍋時的醇香味道。待到正月初五過後，再吃上述冷凍剩餘年食，饅頭、糖三角不是漲了表皮，掉了紅棗，就是縮了身、溢出了糖漿。麻花和油條更是悲慘，成了兩堆硬幫幫的乾貨，口感粗拉，難以下嚥。唉，挺好的年餚，因為不動火，變了樣也走了味，太可惜了。

不動火，讓我們全家人每年都吃一些「過時」年食，至於不動針，禁忌則更多：「初一動了刀和剪，口舌是非全難免」、「過年動了針和線，挑了龍筋長針眼」（生的小孩，眼睛如針眼一樣小）。此外，還有「過年不忌針，兒孫後輩窮」、「過年不忌針，十指掉十根」、「過年不忌針，百病要纏身」等；我曾因母親過年不動針，穿著損壞的上衣度過新春佳節。

那年我十五歲，年三十早上，母親讓我穿上新滌卡上衣 ，吃過團圓飯，我興高采烈前往同學金成家。金成家正熱鬧，屋裡幾個鄰居與小成母親、哥嫂談笑風生，憧憬來年；外屋一個爐火燒得正旺，爐子旁邊，小成與幾個玩伴熱火朝天甩著撲克，並帶有小小的刺激，輸家要給贏家鞭炮和糖塊。

見此，我的興致也來了，側身走向小成背後，不料，滌卡上衣貼上爐筒子，瞬間散發一股糊味兒，低頭一瞧心涼了半截，左衣兜處被爐筒子烤糊一大塊，我一時懊悔不已，頓足捶胸。

像犯了大錯似的，我返回家中，哆哆嗦嗦向母親述說新衣烤糊經過，母親氣得咬牙切齒：「你怎麼不小心一點啊？」繼而重重嘆了一口氣：「過年不易動針線，等過完年我給你縫補一下，這幾天出外玩，盡量擋著點。」因此，我每天刻意遮擋著損壞的衣兜，熬過了春節五天假期。

正月初六，母親將我烤糊的衣兜剪掉了，補上一塊顏色相同布料，我穿著這件滌卡上衣過了正月十五，新學期開學，一直到走進中學校園。