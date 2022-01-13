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《老物件情懷》杯子的啟示

文、圖／明晰
壁櫥裡的杯子。
壁櫥裡的杯子。

三十三年前購屋搬進來時，原屋主遺留在地下室壁櫥裡的杯子，兩面分別印著：「Any week that starts with Monday Can't be all Good. Any week that ends with Friday Can't be all Bad. 」（凡是以周一開始的那一周，不見得天天好。凡是以周五結束的那一周，不見得日日糟。）我覺得很有寓意，特別陳設在客廳壁櫃上。

對上班、上課的人而言，周一心情往往沉重些，因為有五天漫長的日子待打拚。所以有人說，如果買到被老美形容是爛貨的檸檬車，八成是周一組裝的；碰到憂鬱的周一（Monday blue），工人心情不佳，心不在焉，所以少拴了螺絲釘。

周五則是另一種心情，在「魯賓遜漂流記」中，魯賓遜撿到一個黑人土著，就用撿到他的日期「星期五」命名。

雖然周五出生的小孩被認為有愛心也慷慨，不過每年被命名為「星期五」的小孩極少；因為對水手而言，周五出航很不吉利，尤其如果碰到十三日，那就更糟，所以叫「黑五」。

然而蘇格蘭人卻剛好相反，認為周五適合播種，真是見仁見智；周五對基督徒而言，更是別具意義，因為耶穌在周五被釘在十字架上，為人類完成了救贖。

境由心生，看到半杯水，樂觀的人會說：「不錯，還有半杯。」悲觀的人則會怨嘆：「可惜只剩半杯。」

這個杯子上的文字，提醒當年還是上班族的我，每逢周一心情鬱悶時，要想想多少人懷才不遇、失業在家，自然心存感激，自期凡事得之坦然、失之淡然，就更能順其自然，爭其必然了。

黑人 黑五

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