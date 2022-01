《老物件情懷》杯子的啟示

壁櫥裡的杯子。

三十三年前購屋搬進來時,原屋主遺留在地下室壁櫥裡的杯子,兩面分別印著:「Any week that starts with Monday Can't be all Good. Any week that ends with Friday Can't be all Bad. 」(凡是以周一開始的那一周,不見得天天好。凡是以周五結束的那一周,不見得日日糟。)我覺得很有寓意,特別陳設在客廳壁櫃上。

對上班、上課的人而言,周一心情往往沉重些,因為有五天漫長的日子待打拚。所以有人說,如果買到被老美形容是爛貨的檸檬車,八成是周一組裝的;碰到憂鬱的周一(Monday blue),工人心情不佳,心不在焉,所以少拴了螺絲釘。

周五則是另一種心情,在「魯賓遜漂流記」中,魯賓遜撿到一個黑人 土著,就用撿到他的日期「星期五」命名。

雖然周五出生的小孩被認為有愛心也慷慨,不過每年被命名為「星期五」的小孩極少;因為對水手而言,周五出航很不吉利,尤其如果碰到十三日,那就更糟,所以叫「黑五 」。

然而蘇格蘭人卻剛好相反,認為周五適合播種,真是見仁見智;周五對基督徒而言,更是別具意義,因為耶穌在周五被釘在十字架上,為人類完成了救贖。

境由心生,看到半杯水,樂觀的人會說:「不錯,還有半杯。」悲觀的人則會怨嘆:「可惜只剩半杯。」

這個杯子上的文字,提醒當年還是上班族的我,每逢周一心情鬱悶時,要想想多少人懷才不遇、失業在家,自然心存感激,自期凡事得之坦然、失之淡然,就更能順其自然,爭其必然了。