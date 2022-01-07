在眷村長大的孩子都記得，過年熱鬧得很，年前家家戶戶大掃除，洗門窗、粉刷、貼春聯；主婦們忙著灌香腸、醃臘肉、炸丸子、蒸年糕、辦年貨，還要給孩子們添新衣、買鞋襪；孩子們更是興高采烈地期盼著，一片四海昇平的歡樂。

眷村多元化的族群，大江南北不同的飲食，尤其在過年期間盡情展現：四川燒什錦、上海醃篤鮮、廣西年粽、雲南紅燒魚等各式菜餚，不時可以看到、聞到、嘗到不同風味的驚喜。

媽媽是南方人，臘肉、香腸廚藝到位，炸綠豆丸子和酥肉也是一絕。鄰家小伙伴們常聞香而來，藉口幫忙，有的乾脆守在門邊等待，因為他們知道劉媽媽忙碌之餘，也會將炸起來金黃、聞起來噴香、吃起來齒頰留香的丸子，挑幾個出來遞給他們解饞。

爸爸是北方人，所以年菜除了有香腸、臘肉、雞鴨、海鮮之外，年夜飯媽媽一定會準備餃子 或餑餑（饅頭），也會特地為我煮些米飯，還有二條魚；一條魚「年年有餘」，留下不吃，另一條是我的。這是媽媽的愛心和細心，也是我童年最甜蜜的記憶。

除夕年夜飯前要放鞭炮，從晚上六時開始直到八時左右，此起彼落，午夜時分鞭炮聲又再度響起，徹夜不停。

除夕當天下午，我們除了洗頭、洗澡之外，要先把年初一要穿的衣服、鞋襪放在床頭準備好，午夜前不管是守歲還是睡覺，都必須把手腳和臉等再洗一遍。

年初一大清早，大人們一團和氣挨家挨戶拜年，孩子們穿上新衣，歡天喜地，穿門過戶到大門敞開的左鄰右舍家找伙伴們玩耍；有的聚在一起玩撲克牌，也有到巷口放鞭炮。一般來說，年初一很少正經吃飯，一來是只顧著玩，二來是糖果、餅乾、瓜子之類的零食吃多了，也不餓了。

當年許多男孩子們都喜歡玩鞭炮，有一年，村裡就因為「鞭炮」發生了一件慘劇；湯家十歲的小龍因為玩「水鴛鴦」扔太慢，在手中爆炸，雖然緊急送醫搶救，可惜右手還是失去了二根手指頭。這是他父母心中永遠的痛，也讓當年的歡樂氣氛轉為悲傷惋惜，許多家長、小朋友們都嚇壞了，紛紛丟棄了手中剩餘的炮竹。

「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，這是海外遊子的心聲，當今疫情 仍肆虐，有家歸不得，除了思念和回憶，剩下的只有無奈和孤單了。