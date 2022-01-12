《老物件情懷》難忘的獎狀

難忘的獎狀。

金庸先生辭世三年多來，天下「金粉」無不深深緬懷「大俠」。上世紀四○年代，先生在杭州東南日報任職期間我尚未出生，自然無緣見他一面，不過我與他的二妹查良璇女士卻有師生之緣，因為她是我小學一年級的班主任和語文老師。每次想到查老師，我就會對著那張至今保存完好的獎狀久久凝望，思緒萬千。

那是一九五七年，我從家鄉杭州五愛幼兒園（前身為天主教弘道幼稚園）畢業後，升入位於孝女路的名校天長小學（當時名為中城一小），離位於眾安橋的東南日報社不遠。九月一日開學那天，我穿戴整齊，揹著新書包，拉著媽媽的手去上學；只見一年級甲板的班主任查老師和一年級乙班的班主任周老師，分別站在校門兩邊迎接新生。

當時的情景歷歷在目，查老師梳著兩條又粗又長的辮子，青春靚麗，笑容可掬，親切地向我們問好；那時我年幼無知，對於查老師的身世一無所知，只覺得她雖然穿著樸實無華，舉手投足之間，卻隱隱透出一種與眾不同的高雅氣質。

我在班裡成績名列前茅，人氣很高，但好景不長，家父身為金融專家，在那年「整風反右」運動中，因主張國家的計畫經濟不能做「瘸腿鴨子」，而應該與市場經濟相結合，因此被打成「右派」。消息在學校傳開後，我的人氣一落千丈，一夜之間從班上的尖子變成右派的「狗崽子」，頻遭一些同學的奚落和老師的冷落，整天抬不起頭來，自尊心受到極大打擊。

那個年代雖然世情如紙，人人自危，但是查老師依然對我一如既往，和藹可親，絲毫沒有另眼看待；她常常在班上表揚我學習努力，第一學期期末學校評選優秀學生，她把我也列為候選人之一。

當我在全校頒獎大會上登台領獎時，心裡充滿了自豪，也感激查老師。在查老師注視著我會心地微笑那一刻，一股暖流頓時湧上我的心頭，一道朝陽瞬間驅除了我心上的陰影。

查老師已於二○○二年因癌症 辭世，她的坎坷身世，我直到文革之後才有所聽聞。查老師的父親查樹勳是浙江海寧儒紳，在一九五一年被當局以「不法地主」這一莫須有的罪名鎮壓槍斃，姊姊良琇因丈夫去了台灣而飽受牽連，先生曹時中教授也因年輕時曾隨兄長去台灣就讀台大而蒙不白之冤，屢遭磨難。說也湊巧，我在上世紀八○年代初期，給浙江省工業設計院工程師開辦業餘英語進修班，查老師的兒子曹谷昌先生正好也在該院任職。

多年以來，我在美國擔任大學終身教授，兢兢業業，勤催桃李。這張獎狀陪伴著我飄洋過海，走過了大半個世紀，獎狀記載著查老師「有教無類，一視同仁」的高尚師德，和她對我的悉心呵護與栽培，成為我終身難忘的回憶；它彌補了我幼小心靈的創傷，更時時激勵我在人生的道路上激流勇進，求索不止。