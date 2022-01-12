台灣有一首出名的童謠，「三輪車，跑得快，車上坐個老太太，要五毛，給一塊，你說奇怪不奇怪？」這不要說在當年是一怪事，就是當下，台灣除了餐廳明文附加一成服務費，日常生活中，壓根兒就沒有給小費這回事。

一九七三年，我移民美國，出發前到銀行換美金，總額是五百元，行員給我五張簇新的百元大鈔；因為初次出國，沒有經驗，後來就發生了一件很尷尬的事。

姊姊住在紐約市 皇后區，所以我選擇了位於該區的甘迺迪國際機場 ，到達時夜幕已低垂；當空中小姐要大家繫上安全帶準備降落時，我從那小窗向外望，天上繁星閃爍，地面無涯的燈海，上下相映成趣，加上等會兒就要見到久違的姊姊，興奮之情難以言喻。

我的皮箱不大，但是機場特別大，剛下飛機，步伐輕快，不過走了一段長長通道後，速度就緩了下來，拎得手也痠了。

這時來了一個黑人推著板車，上面都是旅客的行李，他大概見我一臉疲態，於是說：「讓我幫你把皮箱放車上好嗎？」我連忙答道：「離出口沒幾步路了，謝謝。」不料他笑容可掬地張著一嘴白牙說：「先生，我看你太累了，況且我也只不過是舉手之勞，放輕鬆點，別虐待自己。」

我見他這麼好心，而且說話挺風趣的，當即應允了，除了一謝再謝還和他寒暄。最後板車在大門外的大馬路邊停住，因為我的皮箱在最上面，所以我第一個去認取；當我拎著皮箱轉身要離開時，不料被他一把抓住，同時向我伸出手掌。我一時愣住了，不懂那是什麼意思，這時身旁一名旅客上來向我解釋：「他要小費。」接著又補充一句：「給他一、兩元就夠了。」

我一聽慌了，不禁自言自語：「怎麼辦？我都是百元大鈔。」他見我一副窘態，立即掏出兩元替我解圍，我請他留個通訊地址以便寄還，他卻委婉地回答：「小事，出門在外，難免不順心，別放心上。」說完向我一笑，揮揮手離去。

中國改革開放的第二年，我偕內子回南京尋根，並且決定乘此機會遊覽上海、蘇州和杭州。當飛機緩緩降落在上海機坪時，已經萬家燈火了，我們原先的計畫是在機場出口參加幾日遊的有宿有食旅遊團，但如意算盤打錯了，因為連一個兜生意的鬼影子都沒有看到。

我們只好退而求其次去找巴士，但不巧得很，末班巴士就在我們晃蕩時絕塵而去，剩下的最後一個機會就是坐計程車，但我自問，落腳的地方在哪裡呢？因為我們事先沒訂旅館。

正當我們急得團團轉時，一名身著西裝的男士迎上來，問我們是否遇到困難；這時我再也無法維持平時的鎮定，於是誠實向他吐苦水，也許是我的牛仔褲吸睛，他問我們是不是住在美國？當我點點頭後，他接著說：「我是從美國來這裡出差的，若不介意，就坐待會來的公務轎車，同去和平飯店跟我擠一擠？」

萍水相逢竟然如此熱情，我哪敢再推辭，尤其內子已在一旁激動地掉淚。次日臨別時，我一再懇求給張名片，不料他卻說：「我也曾有過你們昨晚的際遇。」

居住紐約五年後，我搬去洛杉磯 ，異於紐約市內如蜘蛛網的地鐵，洛杉磯非得開車，否則難辦事，因此我積極學開車。學會之後本想買輛新車，但不諳哪種車適合，於是請教一位美國鄰居；他的看法是，初開車最好先開舊車，否則不留神，新車擦破一點皮都會心痛的，恰巧他開的車已逾十萬哩，正想汰舊換新，乘機就廉價讓給我了。

一個寒冬清晨，天正下著洛杉磯稀罕的小雨，我開著這輛老爺車在威利大道找酒肆，想買一張樂透碰碰運氣；不料這車耍起性子熄火了，雖然連續再啟動鑰匙，但車子始終無動於衷。於是我下車希望有車能幫我接電起動，卻沒有一輛車因我招手而停下。

正當疲於應付時，一名路過的街友在我面前停住，問我有什麼需要幫忙的；我雖然一時錯愕，但仍被突來的溫暖所感動，於是陳述自己的困擾，不料他說：「不要再求別人了，我可以幫你。你駕駛，我在車後推。」

於是我就照他話做，但過了幾分鐘，車子卻紋絲未動，這時只聽他在後面高吼：「先生，你有沒有打到N檔？」我低頭一看，一時心裡好生羞愧：「對不起，我真糊塗，竟然疏忽了。」

過一會，扭了幾下鑰匙，老爺車又溫和地甦醒過來，為了聊表謝意，我邊走向那酒肆邊說：「朋友，您等等，我要買瓶『約翰走路』送您。」不料他向我揮揮手說：「謝謝，先生，今天是我休息日，非工作天賺取的我不要。」我當然明白，所謂的賺取其實就是乞得，一時之間，我打從心裡對他感到肅然起敬。

這三名萍水偶遇的陌生路人模樣，因年久已經模糊，但他們的熱心讓我奉為榜樣，體悟「助人為快樂之本」的真諦。