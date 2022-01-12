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脫磚坯

顧華

前幾天修理到車庫的車道，看見工人把一塊塊的紅磚搬到路兩旁，勾起了我小時候脫磚坯的回憶。

那是一九六九年深挖洞、廣積糧的時代，要修建防空洞以防止「帝修反」的侵略。街道革命委員會下命令，各家每人準備五十塊磚坯。街道提供借用磚模子，我家有四口人，當時我十三歲，和弟弟連同院裡的其他孩子，借用三輪板車到拆掉的老城牆挖黃土，因為被告知比較黏的黃土才能燒出紅磚。

黃土用水和成泥團，分成大約七、八斤的團塊，每一個團塊都要舉起來摔到地上十幾次，才能使黃土緊實地黏附在一起。然後在磚模子裡撒上一層細沙子，再把適量的黃土泥團用力摔到模子裡，充分填滿模子。用一個像弓弦一樣的鐵絲把多餘的黃泥刮掉，把模子翻過來叩一下，二塊磚坯就做好了，大概晾七、八天，磚坯就乾了。看到我們家的二百塊磚坯任務完成，心裡十分滿足。

剛剛做完磚坯，院子裡和我們同齡的別家男孩，不知何故竟故意踩扁我們做的磚坯。我怒火中燒，不知道哪來的蠻勁，衝過去暴打那男孩，揍到他口鼻流血。

父母得知後很著急，因為那男孩的父母是從事洗衣工作的造反派，而我父母都是被批鬥的反動學術權威，母親為我說話，「那男孩先把我家的磚坯踩壞了，顧華才打他的，造反派也要講道理吧」。

母親當時還看不明白，造反派就是不講理的，父親則堅持要我道歉；我去了，可是他家沒人，大概是去醫院了。在那個瘋狂年代，善良人性也會被扭曲，由衷期盼今後不會再發生，人們可以和平相處，安居樂業。

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