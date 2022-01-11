那年除夕夜，鞭炮齊響，煙火滿天，我們站在門口看得心情激動。突然，孫子問道：「爺爺，你們小時候過年過節或有大型慶祝活動，有什麼煙火？」

返回屋裡，我如實回答：「五、六十年前，農村裡哪裡有什麼煙火？當時經濟不大發達，生活水準不高，只有大城市有時要放煙火吧。哦，我五歲時，跟你的老太太去過上海我的爺爺奶奶家，正是新中國十周年國慶，我們坐在陽台看煙火，那是第一次，可好看啦。回家後，告訴我的小伙伴們，說大爆竹衝上天炸開，天上燃起各種顏色的火焰，大家都不相信呢。」

「那他們小時候都沒見過煙火？」孫子撇撇嘴，似乎感到不可思議。「是的。不過，我們那時候會自製煙火的，可帶勁啦。」我遙望天空，回憶幾十年前的事。「自己做煙火？講給我聽聽。」孫子依偎在我身邊央求著，我就講了小時候自製煙火的往事。

那時候的供銷合作社裡，有賣爆竹和小鞭炮，當然也只是過年、紅白喜事、建屋蓋瓦時使用，以避邪驅毒、去舊納新，當時生活不富裕，買的放的也不多；至於煙火，山裡人聰明，老輩傳下來自製方式。

有一年過年早上，母親給我們兄弟姊妹每人兩毛錢壓歲錢。別笑話，在近六十年前的山村很少見，因為我爺爺和父親參加工作有工資，否則不會有壓歲錢的；不到十歲的我拿出一毛錢，去供銷合作社買了二十個小鞭炮。

我把鞭炮放在石階上，露出火線，再從火籃子裡夾出炭火，一個一個慢慢點燃，鞭炮炸開，圍觀的伙伴拍手蹦跳。不料，幾個比我大的少年來到，從自己的火籃裡搶先夾起炭火，幾個人接二連三地把我的小鞭炮點燃了。我手足無措，劈裡啪啦的鞭炮聲中，也響起我無奈的叫聲。

二哥跑來了，嚇跑了那幾個人，但小鞭炮全放完了，我傷心地哭出了聲。二哥拉起我的手，安慰道：「算了吧，我和你做煙火去。」於是，我跟著二哥第一次做土煙火，後來自己和小伙伴們一起還做了幾次。

見我停下不說了，孫子急了：「怎麼做的？爺爺你也給我做。」

「要刮一些硝土來，混合炭末才行。」我搖搖頭，「城裡都是新樓房，找不到硝土啊，得去鄉下。這樣吧，隔天我們要去你太外婆家，那兒可能找得到。」孫子才高興了。

初二，我們一家去鄉下看望我的岳母，她八十多歲了，身體還好，執意住在老家，說鄉下住慣了。

到了山區半山上的村莊，雞蛋 果子茶沒吃完，孫子就急切地拉著我要去找硝土。硝土長在陰暗潮濕的豬欄、廁所外牆的下部，可是村裡的老屋大都改造成鋼筋水泥結構的樓房了，廁所變成衛生間，老式豬欄也難以尋找。我有些失望，孫子更是嘆氣。

他一臉不高興，這時我岳母說：「這個山灣裡，原來生產隊有個廁所的，多年不用，可能有硝土，但破舊了，注意一點，怕它倒塌呢。」我帶著孫子跑去，找到那個廁所，確實破舊不堪。

「嗨，有白白的結晶體，爺爺，是硝土吧？」孫子眼尖，比我先發現，興奮地叫了起來。「就是，就是。」靠山腳陰溝一面，牆腳下有白白的晶體，我一陣驚喜，蹲下來，拿出準備好的兩塊硬紙殼，右手拿一塊往下刮這些白粉，左手拿一塊在下面接著，「嚓、嚓、嚓」全部刮乾淨，硬紙殼上有了一小堆硝土。興沖沖走回家，我從廚房夾來幾個木炭，在石板上研磨成細粉，再把白粉和黑粉混合在一起，我滿有把握地說：「硝土成了土硝，就可以點著燃放了。」

我又找來打火機，還有火紙捲成的紙煤，遞給孫子。他沒幹過，不敢貿然點燃，我就分成兩堆，先示範給他看。紙煤用打火機點著，伸向土硝，「滋滋滋……」自製的土硝燒著了，火焰射向四方，中間發紅，邊上白亮，射出兩、三米遠。

「真的像煙火。」孫子壯起膽，接過紙煤，伸向另一堆土硝，一開始沒勾著，伸過去一點，丟下紙煤在土硝上，回頭就跑。土硝被燒著了，火焰噴射。「成功啦！」孫子拍著手高興地跳了起來。

這硝土是什麼？我跟孫子解釋，「老輩人以前說，廁所、豬欄鹹氣重才生硝土，有一定的道理。現代科學則說這是自然界中的硝酸鹽和亞硝酸鹽的結晶和沉積，把這種硝土再混合可燃的炭末，就能燒出耀眼的煙火，等你以後上化學課，就會更明白」。孫子鄭重其事地點點頭。