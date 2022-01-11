《老物件情懷》僅剩這兩本書

作者僅存的兩本幼時書籍。

父親愛書，愛之如命，家裡衣服沒幾件，最多的是書，就連我這當時幾歲大的小人都有一紙箱的書。文革前，每周日只要父親不出差，就會帶我們去逛書店 ；我們可以隨便挑自己喜歡的書，那是兒時記憶裡快樂的時光，我喜歡挑一些畫著小仙女、小動物的書。

文革後家裡有了變故，一家人隨著父親移居邊陲小城，那裡的書很少，人們對書也很好奇，我那一紙箱書很快被鄰居們以各種名義、或者不需要名義，連拿帶借所剩無幾。剩下的十幾本書則被老鼠做了窩，老鼠把書都嗑得碎碎的，並在我那紙箱裡養了一窩小老鼠。

記得當時看見裝書的紙箱已變成了碎紙窩，小耗子待在裡面，心裡除了驚恐害怕，還有憤恨，直到現在見誰拿老鼠當寵物，我仍心有餘悸。後來僅剩下兩本書了，可以清晰地看出那本講述「兔子的祕密」的書角被老鼠咬過。不知為什麼這兩本會剩下，我帶著它們走南闖北，一直帶來美國，十分珍愛；它們包涵有父愛，有承載的文化，還有我的童年片段。

「兔子的祕密」是一九五九年的版本，到現在已過花甲之年；「三毛流浪記」更是眾所周知的名著。手機 普及後，現代人已沒有那麼大的興趣去收藏或閱讀紙本書了，但我依舊珍惜這二本書。