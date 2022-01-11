我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

《老物件情懷》僅剩這兩本書

文、圖／黎雨菲
作者僅存的兩本幼時書籍。
作者僅存的兩本幼時書籍。

父親愛書，愛之如命，家裡衣服沒幾件，最多的是書，就連我這當時幾歲大的小人都有一紙箱的書。文革前，每周日只要父親不出差，就會帶我們去逛書店；我們可以隨便挑自己喜歡的書，那是兒時記憶裡快樂的時光，我喜歡挑一些畫著小仙女、小動物的書。

文革後家裡有了變故，一家人隨著父親移居邊陲小城，那裡的書很少，人們對書也很好奇，我那一紙箱書很快被鄰居們以各種名義、或者不需要名義，連拿帶借所剩無幾。剩下的十幾本書則被老鼠做了窩，老鼠把書都嗑得碎碎的，並在我那紙箱裡養了一窩小老鼠。

記得當時看見裝書的紙箱已變成了碎紙窩，小耗子待在裡面，心裡除了驚恐害怕，還有憤恨，直到現在見誰拿老鼠當寵物，我仍心有餘悸。後來僅剩下兩本書了，可以清晰地看出那本講述「兔子的祕密」的書角被老鼠咬過。不知為什麼這兩本會剩下，我帶著它們走南闖北，一直帶來美國，十分珍愛；它們包涵有父愛，有承載的文化，還有我的童年片段。

「兔子的祕密」是一九五九年的版本，到現在已過花甲之年；「三毛流浪記」更是眾所周知的名著。手機普及後，現代人已沒有那麼大的興趣去收藏或閱讀紙本書了，但我依舊珍惜這二本書。

手機 書店

上一則

我的中文名字

下一則

不離不棄的朋友

延伸閱讀

宋永毅新書：從政治心理、文化基因闡釋文革

宋永毅新書：從政治心理、文化基因闡釋文革
《老物件情懷》農村醫生手冊

《老物件情懷》農村醫生手冊
文革防疫？廣西驚見4違規者遭武警押解遊街示眾

文革防疫？廣西驚見4違規者遭武警押解遊街示眾
糖吃過量 精神疾病罹患風險增

糖吃過量 精神疾病罹患風險增

熱門新聞

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

2022-01-08 06:00

早睡早起沒朋友

2022-01-09 02:03
阿尼默／圖

病人

2022-01-04 02:02

陌生人借手機

2022-01-05 02:00

二次驚魂

2022-01-05 02:00
1996年李登輝以「戒急用忍」形容台灣對中國的投資政策，讓這四個字名噪一時。「戒急用忍」其實是是康熙帝賜给皇子胤禛（即雍正帝）的座右銘，雍正把這四字做成木雕嵌琺瑯片的掛屏，由乾隆接手收藏。（記者陳宛茜／攝影）

李登輝的名言「戒急用忍」 從康熙帝學來的

2022-01-03 19:45

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑