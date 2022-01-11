小時候，父母一向採取開明態度，從不曾在課業上給予壓力，只要求品格高尚，因此我們五個孩子都是快樂成長；可是在那升學主義掛帥的年代，上高中和大學都要聯考，補習在小學時期就已明目張膽進行，好勝的我從小就立志將來一定要考上大學。

在我的眼中，父親沉默寡言，很少提及陳年往事，對工作更是隻字不提，唯一一次是説「夫人非常好，體恤下人」，我明白他口中的夫人是指蔣夫人。反之，母親常常會分享她的經歷，她自喻比黃連還要苦，小時候不懂，長大後才知道黃連很苦，年紀越大越能體會母親的心境。同樣二十多歲，我和母親一樣離開故鄉，移居異鄉，回首前塵往事，這才發現有多麼不容易；小女兒誇我已經做得很好，自己大學畢業，撫養三個孩子獨立自主，並且都大學畢業。

母親年幼時和她弟弟一起上學，那是她最美好的時光，可惜不滿十歲就因為外婆染病逝世，必須身兼母職，照顧弟弟，加上外公在外地工作，久久才能回家一趟，姊弟倆飽受鄰居霸凌。母親十七歲出嫁，侍奉公婆，縫衣製鞋，砍柴下田，不曾享受過好日子，況且父親常年在外地發展，她也會被妯娌欺侮。有一次，母親一如既地上山砍柴，卻被土地主人發現而追趕，不得已跳下懸崖峭壁，幾乎喪命，可是她心疼的是得來不易的木柴，而不是自己的生命。因為丈夫久久不歸，個性堅毅的母親興起「萬里尋夫」的念頭；有一天，她如常地出門工作，並帶上身分證，離開婆家後，從此踏上不歸路。

母親由舟山群島偷渡 到上海，差點命喪海中。她上岸後馬上開始幫傭，從五元人民幣一個家庭、六元人民幣一個家庭，換到十元人民幣一個家庭，卻要煮三桌人的飯菜，從清晨忙到半夜，吃剩菜剩飯；即使外公要她回娘家，她也不願意，一心追求自己的家，一個不知道在哪裡的家。

偷渡香港 又是母親的另一個噩夢，除了差點溺斃，還被香港政府抓去關；她從不曾害怕，只是一心一意想與當時隨國民政府撤退到台灣的父親團圓。這個強大意志力支撐著她義無反顧地尋夫，後來與在台北的父親聯絡上，申請到台灣；當時母親才二十多歲，日後陸陸續續生了我們五姊弟。

我上小學六年級時，父親因手術後不得操勞而被迫從職場退休 ，當時母親賣玉蘭花、縫製衣物供養一家人；之後父親決定來美國工作，父母親又開始另一個長期分離。記得那時我們才剛搬新家，那是母親省吃儉用買的新房子，而我開始在藍色的航空郵簡上，替母親寫著瑣碎家務事，其間充滿無限思念，不知父親是否讀懂？我從沒有問過父親，現在也來不及問了。

後來我們有機會移民美國，母親得以與父親團聚，她賣掉台北的房子，在美國買了一棟大房子；父親正式退休，與母親長居馬州。中國開放後，他們一起回老家，青山依舊，人事已非，父親對他的兄長說，「這一輩子全靠母親」；母親幽幽地說著，但我知道，有了這句話，她辛苦的一生就值得了。

如今母親在美國住了三十多年，一生顛沛流離，橫跨中國、台灣及美國；她從小茹素，等我們長大後就吃長齋。她常說她的眼淚早已流乾，想必是這苦難的一生帶給她的痛苦，彷彿永無止盡。但如果沒有她當年離家出走的勇氣，我就不會與母親結緣，下輩子或許我們互換角色，由我來照顧她，許她幸福一生。