《老物件情懷》家事證書

家事訓練合格證書。

疫情 間，在家翻閱承載著我成長史的諸多文物袋，這些袋子都是家父生前為我保留的。當我瞥見標註證書類那袋時，發現最底部的一紙「技藝訓練中心家事服務科合格證書」，使我想起四十多年前的往事。

當年，因國家經濟建設為方便婦女學習家政知能，增進個人有益休閒活動，由台灣省教育廳核撥經費給中山女高附設實用技藝訓練中心家事服務科，據聞每梯次報名人數踴躍。一九七五年夏天，技藝訓練中心登報招生 ，受訓期為五個月，一周三晚，每晚三小時。為追尋自我學習的夢想，報名當日我提早去排隊，以免向隅；當母親得知我報名順利時，便打趣道：「學成後，明年就可以結婚了。」

首堂課，依稀記得約有三十位各行各業的女性共濟一堂，由一名中年女老師授課，每位學員做個簡短自我介紹，隨後分組。我們這組包含言談幽默的阿美、寡言冷漠的小楊、我，以及已無印象的另外幾位學員。

家事服務科包括烹飪、縫紉、針織三門課程，鑑於當年成衣業和機器編織業早已取代多數手工製品，但「民以食為天，食以安為先」，為考量家人的健康，美食應由自己把關，烹飪課便成為我最喜愛的科目。

小楊於烹飪課後，經常冷眼旁觀同組學員們大塊朵頤享受成果，但從不舉箸淺嘗；織毛衣時煩躁不安地處理糾結的毛線，踩縫紉機時更是無自信地扯著扭曲的布料。組員們視小楊為不合群的異類，只有阿美常主動找她聊天，耐心地協助她完成上課作業並傾聽她內心牢騷。漸漸地，小楊與阿美走得很近，偶爾小楊也會自動參與同組討論，組員們也稍改對她的觀感。

學習期間，假日我忙於採買食材、看老師發的食譜 、學烹飪與烘焙；又忙裡偷閒地腳蹬母親的縫紉機縫縫補補，練習針織的上下針。在家，我掌廚時，家人成為最忠實的試吃者；不久，廚房多出兩款新圍裙，客廳換鋪鉤針編織出的茶几墊，都是出自我這個新手。

結業式當晚，教室裡陳列學員們琳瑯滿目的作品，老師與學員們盡情地享用各組的中西式佳餚美饌與點心；當組員們互道珍重時，小楊特地致謝阿美給予她及時的諮商與幫助，讓她從藝術創作中釋放壓力，集中專注力，重拾自信心，療癒她的躁鬱症。那時，我們才知阿美是學心理的，專業的她遇上小楊，恰好能「學以致用」，又達「助人為快樂之本」。

領到家事訓練合格證書後，我將一條自製的棗紅色毛線圍巾繞在男友（現今的外子）脖子上，又塞一片椰子小西餅入他的口中，隨即我們便籌畫隔年的婚事。雖說學藝是「師傅領進門，修行靠個人」，但婚後，我未在家事技藝上精益求精，僅憑當年學來的基礎功，恬淡地持家數十年。